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НОВЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (г. Минск)

Представляет комедию

«Как важно быть серьёзным»

20 cентября, 19:00

Место проведения: Вильнюсcкий Камерный театр (пр. Конституции 23)

Знаменитая, изысканно-легкомысленная комедия «Как важно быть серьёзным» была задумана неунывающим эстетом Оскаром Уайльдом в 1894 году. Остроумное произведение даёт возможность зрителю не только получить хорошее настроение, но и возможность пополнить запас авторскими афоризмами.

Именем Эрнест, которое имеет семантическое значение «серьезный, благородный, честный», представляются два героя пьесы. При этом сколько-нибудь серьёзными людьми они не являются. Что произойдет, когда два блистательных британских джентльмена от скуки затеют рискованную и непредсказуемую игру в псевдонимы? Как, например, неотразимый Джек, приезжающий в Лондон, чтобы под именем Эрнест сделать предложение аристократке Гвендолен, и неутомимый ловкач Алджи, предлагающий руку и сердце провинциалке Сесили также под именем Эрнест.

Подобные забавы не проходят безнаказанно — скоро Гвендолен и Сесили узнают, что к ним сватается один и тот же мужчина! Назревает жуткий скандал, и теперь влюбленным ловеласам придется понять, как всё-таки важно хоть иногда быть серьезным…

Режиссёр-постановщик: Сергей Куликовский

Автор: Оскар Уайльд

Художник-постановщик: Лидия Малашенко

Режиссер по пластике: М. Баранова

Продолжительность: 2 ч. 10 мин.

Актеры:

Алджернон – Павел Чернов

Джек – Артем Пинчук

Леди Бреккнел – Татьяна Попова

Гвендолен — Александра Некрыш

Сесили — Екатерина Королева

Призм — Ольга Короленок

Чезюбл – Сергей Толстиков

Мерримен – Валерий Глазков

Цена билета 13,00 – 17,00 €

Билеты распространяет: Tiketa, касса театра, организатор

Информация и cкидки: тел. +370 683 46676

http://www.tiketa.lt/LT/komedija_kaip_svarbu_buti_rimtam_19397

Информация «ЛК»