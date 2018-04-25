НОВЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР (г. Минск)
Представляет комедию
«Как важно быть серьёзным»
20 cентября, 19:00
Место проведения: Вильнюсcкий Камерный театр (пр. Конституции 23)
Знаменитая, изысканно-легкомысленная комедия «Как важно быть серьёзным» была задумана неунывающим эстетом Оскаром Уайльдом в 1894 году. Остроумное произведение даёт возможность зрителю не только получить хорошее настроение, но и возможность пополнить запас авторскими афоризмами.
Именем Эрнест, которое имеет семантическое значение «серьезный, благородный, честный», представляются два героя пьесы. При этом сколько-нибудь серьёзными людьми они не являются. Что произойдет, когда два блистательных британских джентльмена от скуки затеют рискованную и непредсказуемую игру в псевдонимы? Как, например, неотразимый Джек, приезжающий в Лондон, чтобы под именем Эрнест сделать предложение аристократке Гвендолен, и неутомимый ловкач Алджи, предлагающий руку и сердце провинциалке Сесили также под именем Эрнест.
Подобные забавы не проходят безнаказанно — скоро Гвендолен и Сесили узнают, что к ним сватается один и тот же мужчина! Назревает жуткий скандал, и теперь влюбленным ловеласам придется понять, как всё-таки важно хоть иногда быть серьезным…
Режиссёр-постановщик: Сергей Куликовский
Автор: Оскар Уайльд
Художник-постановщик: Лидия Малашенко
Режиссер по пластике: М. Баранова
Продолжительность: 2 ч. 10 мин.
Актеры:
Алджернон – Павел Чернов
Джек – Артем Пинчук
Леди Бреккнел – Татьяна Попова
Гвендолен — Александра Некрыш
Сесили — Екатерина Королева
Призм — Ольга Короленок
Чезюбл – Сергей Толстиков
Мерримен – Валерий Глазков
Цена билета 13,00 – 17,00 €
Билеты распространяет: Tiketa, касса театра, организатор
Информация и cкидки: тел. +370 683 46676
http://www.tiketa.lt/LT/komedija_kaip_svarbu_buti_rimtam_19397
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