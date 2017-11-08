Как власть тосковала по сознательному человеку

Правительство начало с дискуссии о том, что мы теряем из-за теневой экономики. На сколько можно было бы поднять пенсии, на сколько можно было бы увеличить финансирование здравоохранения, если бы из теневой экономики были взяты эти два миллиарда. Только уже не литов, как это раньше было при Кубилюсе, а евро.

Правительство считает, что основная преграда в ожидании розового завтрашнего дня – это низкая сознательность людей и большая снисходительность к теневой экономике. 52% жителей Литвы более или менее оправдывают теневую экономику, о чем свидетельствуют данные проведенного исследования. Поэтому очень важно не только улучшать администрирование налогов, неизбежность наказания, но и повышать сознательность людей. По словам премьера, никакие оправдания того, что в тень втолкнула сама власть, не оправдывают теневой экономики.

Следует отметить, что о причинах теневой экономики – больших и сложных налогах, плохой репутации публичных финансов – на мероприятии вообще не говорилось. Но адресована очень четкая установка: налоги не уменьшатся, не упростятся. Да, налоги будут собирать лучше, потому что Налоговая инспекция привлечет на помощь больше хитроумных систем. А вот человека надо будет перевоспитать, чтобы вырос сознательный гражданин. Правда, сознательный гражданин, оказывается, совсем не должен быть сознательным, т. е. иметь свое критическое мнение, его выражать, сомневаться в решениях власти. Он просто должен быть беспрекословно лояльным и послушным. Таким лояльным, чтобы никакой опрос общественного мнения не показал, что человеку не преемственна политика, проводимая властью.

Кто, по мнению власти, был бы хорошим налогоплательщиком? Тот, кто и сам платит все налоги, и не позволяет другому человеку их не платить. Хороший налогоплательщик – это тот, у кого не может быть даже мысли о том, что, возможно, налоги очень большие, что может быть, непрозрачно расходуются бюджетные средства. Он никогда не пытается легально оптимизировать налоги, даже если они составляют большую часть его личных или предпринимательских расходов. Охотно уплачивая большие налоги, хороший налогоплательщик ничего не ожидает от своего государства. Уплати налоги и отстань от нас. Будь сознательным человеком. Какая разница, в чьем кармане деньги: налогоплательщика или «налогоплательщиков»! Вам кажется иначе? Бросьте, вам просто не хватает сознательности!

Тоска по сознательному налогоплательщику не единственная. Власть еще очень тоскует по сознательному работодателю, по предприимчивому предпринимателю. Кто для власти является хорошим предпринимателем и работодателем? Хороший работодатель никогда не платит работникам минимальную зарплату и не увольняет своих работников. Хороший предприниматель никогда не повышает цены и все продает без прибыли, но платит налог с прибыли. Он конкурирует, но не очень сильно. Но и не очень слабо. По мнению власти, неравенство в прибыли создают именно несознательные предприниматели. Это они ввиду своей несознательности выплачивают очень маленькие и, кроме того, разные заработные платы. Если бы работодатели были людьми сознательными, они создавали бы больше рабочих мест, и тогда у нас не осталось бы безработицы. Еще хорошие предприниматели не создавали бы ассоциации и не требовали бы от власти лучших условий для предпринимательства. Напротив, хорошие предприниматели-энтузиасты поддержали бы все инициативы власти.

Бывает, что и человек тоскует по совершенной власти, которая даст все, но не будет требовать ничего. Даст детский сад, школу, работу, пенсию, дороги, гарантии – действительно, во время выборов у власти бывают такие обещания. Возвращаясь к теме теневой экономики, власть понимает, что не может дать, если не возьмет. Ей не из чего дать. Но тогда, справедливости ради, она должна понять, почему человек, отдавая что-то, тоже хочет получить что-то. Уважение, диалог, прозрачные расходы, стабильные и посильные налоги. Такого размера налоги, которые не бросали бы тени. По-настоящему сознательная власть – это та, которая уже понимает последствия своих решений и не дурачит людей, если и они это понимают.

Рута ВАЙНЕНЕ, экономист

Комментарий прозвучал в эфире радио LRT

Метки: N45 (1185) 9 ноября, Кубилюс, Рута Вайнене