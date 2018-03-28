Как зарождается средний класс?

Средний класс – это то, о чем мечтает каждое государство. Мечтает потому, что представитель среднего класса обычно – самый лучший гражданин. Он зарабатывает достаточно, чтобы позаботиться о себе и о своей семье. Стало быть, он не просит у государства финансовой поддержки. Наоборот, обычно он бывает главным и самым надежным налогоплательщиком – гарантом финансовой стабильности государства.

Ведь получающие низкие доходы и платят маленькие налоги, кроме того, они обычно получают большую пользу за счет публичных финансов. Получающие самые высокие доходы обычно проявляют большую мобильность в выборе юрисдикции деятельности, кроме того, их доходы колеблются намного больше, на них полагаться весьма рискованно.

Несмотря на то, что средний класс столь желателен, нет конечной согласованности в том, как его точно определить. Одни предлагают оценивать средний класс по доходам, попадающим в интервал между медианами 0,75 и 2. Другие утверждают, что средний класс стоит оценивать по тому, как его представители способны удовлетворять свои потребности, покупать оговоренную потребительскую корзину.

Кроме того, что среднему классу дается неодинаковое определение, различается и понимание того, как этот класс появляется в обществе, как он складывается. И в этом, бывает, точки зрения различаются под углом на все 180 градусов. Даже и в нашей маленькой Литве. Одна сторона утверждает, что средний класс формируется, когда в стране налицо благоприятные экономические условия для развития и подъема. Стало быть, нужно сделать так, чтобы в стране развивались бизнес-проекты, которые делали инвестиции, производили и продавали товары и услуги, обеспечивали людям рабочие места, платили налоги. Главное внимание властей здесь такое: что мы должны еще сделать, чтобы устранить препятствия в конкуренции, инвестициях, чтобы разрешить людям в стране действовать.

Другие же утверждают, что средний класс – это следствие определенной социально-финансовой инженерии, что он не растет только за счет роста доходов, что его нужно создавать руками власти, вылепить – будто из глины. Главный инструмент в этом – бюджет, обе его составные – как доходы, т. е. налоги, так и расходы. Сторонники этого пути смотрят на благосостояние не как на пирог, который нужно испечь всем вместе. Они видят только уже испеченный пирог (т. е. совокупный внутренний продукт и бюджет) и смотрят, как его «справедливо» разделить.

Таким образом появляются утверждения, что в Литве через бюджеты распределяется слишком мало средств. Не смотрят на функции, смотрят только на деньги. Мол, из-за слишком малых общественных финансов и не формируется средний класс. Мол, будто бы доходы среднего класса «в большей мере зависят от финансируемых за счет налогов секторов здравоохранения, образования, науки, госслужбы».

Так получается, что средний класс – это в основном работники публичного сектора. Даже и при наличии разногласий в определении среднего класса, это – довольно новая точка зрения в экономической сфере, своеобразный экосексизм. Обществу ставят жесткий ультиматум: если хотите иметь средний класс, повышайте налоги. Таким образом в общество вносится раскол, и он все углубляется.

Главное внимание власти тут одно – более высокие налоги для богатых, желательно – прогрессивные налоги. Они решают задачу, в которой богатые – «возрастающая геометрическая прогрессия», богатые им нужны, чтобы платить более высокие налоги. Но тогда они сбиваются с толку, и глядя на графики распределения доходов, указывающие на неравенство этих доходов, сетуют, что богатые слишком богаты.

Как тут не вспомнить анекдот о том, сможет ли женщина сделать мужа миллионером? Да, сможет, если он до этого был миллиардером. Власть тоже так может. Давайте посмеемся над этим анекдотом и давайте будем знать, что не эта цель является правильным путем создания среднего класса.

Рута ВАЙНЕНЕ, экономист

Комментарий прозвучал в эфире радио LRT

Метки: N13 (1205) 29 марта, Мнение, Рута Вайнене, Средний класс