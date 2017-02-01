Как зажигают звезды

На минувшей неделе в эпицентре скандала оказался известный литовский режиссер Эмилис Веливис, он подрался с полицейскими и оказался в арестантской.

Э. Веливис ужинал в ресторане украинской кухни Leleko, находящемся у Сейма, и вел себя неадекватно. Около полуночи он заснул в туалете, позже начал вести себя агрессивно. Охранникам не удалось привести режиссера в чувство, он затеял с ними драку. Сотрудники ресторана примерно в 23.10 вызвали полицию, но Веливис набросился и на полицейских, ругался по-русски матом и пригрозил «вырубить». Ночь он провел в арестантской. Режиссер задержан на двое суток. Начато предварительное расследование в связи сопротивлением сотрудникам полиции.

Днем ранее режиссер представил свою последнюю картину – «Зеро III». В прошлом году Э. Веливис в сотрудничестве с продюсером Леонидом Ярмольником представил фильм «Ночные стражи». Режиссер Э.Веливис стал известен не только в Литве, но и за ее пределами благодаря таким картинам, как «Зеро» и «Занесло», а Ярмольник назвал его литовским Квентином Тарантино.

Через адвокатов Веливис принес свои извинения полиции и обществу. «На самом деле, усталость и расслабление делают свое – я не оправдываюсь, признаю, что сделал глупость, хочу извиниться перед обществом и полицией. Я понимаю, что одно дело – фильмы о конфликтах с полицией, другое – реальность. Плохо, что я это перепутал, но приму всю ответственность», – сказал режиссер. Веливис предложил полицейскому, на которого напал, роль. «Могу пообещать, что предложу полицейскому, с которым вступил в конфликт, небольшую роль в одном из своих будущих фильмов – надеюсь, это будет ему компенсацией за ночную работу», – сказал режиссер.

Кстати, с нового года изменена статья Уголовного кодекса о сопротивлении сотрудникам полиции, согласно которой за подобные действия грозит уголовное наказание.

Инф. «ЛК»

Метки: Leleko, N5 (1145) 2 февраля, драка, литовский режиссер, скандал, Эмилис Веливис