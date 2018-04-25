Как здоровье медицины?

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Забота о здоровье – пожалуй, одна из самых актуальных тем нашего стареющего общества. В Литве действует обязательное медицинское страхование. Медицинские услуги оплачиваются по договорам, которые заключаются между больничными кассами и лечебными учреждениями.

Платишь налоги — пользуешься бесплатной медициной. Правда, постоянно увеличивается перечень платных услуг. Государство страхует детей до 18 лет, беременных женщин и официальных безработных, а также борцов за свободу Литвы и ликвидаторов Чернобыльской аварии.

Личные расходы домашних хозяйств на услуги здравоохранения составляют около 30%, тогда как нормой по странам ЕС считается не более 25% от общей суммы доходов.

Возникающие трудности при получении медицинских услуг, невнимательность медиков, растущая стоимость лекарств, расширяющийся список платных медицинских услуг – таков перечень проблем, обсуждаемых потенциальными пациентами учреждений здравоохранения. О болевых точках медицины, путях решения проблем – в интервью «ЛК» министра здравоохранения Литвы Аурелиюса Вяриги.

— Какие изменения ожидаются в сфере здравоохранения Литвы?

— Изменения в сфере здравоохранения проходят постоянно. Представлю несколько последних. В отделениях скорой помощи литовских больниц услуги начали предоставлять первые семь лицензированных врачей скорой помощи. Они помогут внедрить новую модель скорой медицинской помощи, которая обеспечит изменения в системе обслуживания пациентов.

Постоянно пополняется парк новых автомобилей скорой помощи. За последние полтора года это уже третий этап обновления транспортного парка.

Сейм принял поправки к Закону о фармации, которые позволят продавать лекарства, не требующие рецепта, в торговых центрах, на автозаправках и других торговых точках. Таким образом, со следующего года препараты от температуры, боли, изжоги, антисептические и противоаллергенные лекарства можно будет купить не только в аптеках.

С ноября следующего года лекарства, выписываемые по рецепту, можно будет покупать и в Интернете.

В настоящий момент в Литве лекарства без рецепта и с выписанным рецептом можно приобрести только в аптеках. Кроме того, с 2019 г. предлагают ужесточить рекламу лекарств и пищевых добавок по радио и телевидению – во время одного рекламного блока не могут быть две рекламы — лекарств или пищевых добавок подряд, между ними должны быть другие рекламы. Так хотят разделить рекламу пищевых добавок и лекарств.

Предлагают с 2019 года запретить визиты представителей фармацевтических компаний, рекламирующих лекарства, в учреждения здравоохранения – они смогут предоставлять врачам необходимую информацию на специальных мероприятиях, порядок проведения которых устанавливал бы министр здравоохранения, а не глава заведения.

— Сегодня очередь к врачам-специалистам порой составляет несколько месяцев. Что посоветуете больным?

— Понятно, что каждый человек хочет получить медицинские услуги как можно быстрее. Причин возникновения очередей много и они различные. Например, очередь к врачу создается из-за желания пациентов регистрироваться именно к данному специалисту или в конкретное медицинское учреждение, из-за того, что пациент не приходит в указанное время, из-за нехватки врачей определенной специализации, из-за организации работ в конкретном медицинском учреждении, в случае эпидемии гриппа и других.

По ныне действующему порядку медицинские учреждения обязаны регистрировать всех обращающихся в это учреждение пациентов независимо от способа обращения – непосредственное посещение регистратуры данного учреждения здравоохранения, по телефону или в случае электронной регистрации.

В настоящее время готовится новый порядок с целью сократить очереди в учреждениях здравоохранения, чтобы люди могли получить услуги как можно быстрее. Например, публичный рейтинг лечебного учреждения поможет пациентам в выборе лечебного учреждения, а медиков заставит подтянуться.

Одна из мер, применяемых учреждениями здравоохранения по сокращению очередей, – напоминание пациентам за несколько дней о приближающемся визите. Такая практика приветствуется и весьма действенна, поэтому может применяться и в тех учреждениях, которые пока этого не делают.

— Наши читатели жалуются на увеличение количества платных медицинских услуг. Чем руководствуются при формировании тарифов на платные медицинские услуги?

— Из средств фонда обязательного страхования здоровья оплачиваются услуги пациентам, застрахованным обязательным страхованием здоровья. Услуга бесплатна для людей, которые сами вносят страховые взносы, за которых платит работодатель или государство. Также важно знать, что лечебные услуги бесплатно предоставляются в тех лечебных учреждениях, которые составляют договор с больничными кассами. Если лечебное учреждение такого договора не имеет, услуги в них будут платными.

Заплатить за услугу придется и в тех случаях, если медицинское страхование прервано или если человек медицинским страхованием застрахован в другой стране, а также если он хочет получить больше услуг или другие услуги, нежели те, которые ему назначил врач.

— Цена на лекарства – одна из болезненных проблем, особенно для пожилых людей, страдающих хроническими заболеваниями. Планируются ли изменения?

— В июле начал действовать новый список компенсируемых лекарств. Вводится потолок доплат за компенсируемые лекарства. Если государство полностью покрывает цену препарата, аптека не может требовать за него более 4 евро 11 центов. Изменения помогут людям сэкономить более 7 млн евро.

Новый порядок ценообразования дает возможность экономить и бюджетные средства, что со временем позволит включить в списки больше лекарств, которые сейчас не компенсируются. Новый список компенсируемых лекарств позволяет пациентам доплачивать за препараты минимально или не платить вообще.

— Как действует система неотложной, скорой помощи? Почему требуют дополнительную плату за услуги при обращении в отделения скорой помощи?

— Пациента могут попросить заплатить в тех случаях, когда он обращается в отделение срочной помощи, хотя ему в действительности достаточно консультации семейного врача. Отделения скорой помощи больниц предназначены для наиболее тяжелых пациентов. Там, прежде всего, помощь оказывается тем людям, состояние которых наиболее тяжелое и есть угроза их жизни, например, когда человека надо незамедлительно оживлять, после тяжелых аварий и в других подобных случаях.

Однако достаточно часто пациенты в отделения скорой помощи обращаются тогда, когда им в действительности в такой помощи нет необходимости. Например, желая получить рецепт на лекарство, в случае обострения хронической болезни и других ситуациях. В тех случаях, когда состояние здоровья пациента не соответствует сфере неотложной помощи, его могут попросить заплатить.

Если пациент считает, что его необоснованно попросили оплатить медицинскую услугу, то в соответствии с Законом о правах пациента, прежде всего, он должен обратиться к руководителю учреждения здравоохранения. Если не удается выяснить в медицинском учреждении, с официальной жалобой нужно обращаться в больничную кассу.

Изменился порядок оказания неотложной помощи. Право оценивать состояние пациента, необходимость оказания неотложной помощи будет предоставляться не только врачам, но и другим компетентным медицинским работникам. Это значит, что услуга будет предоставляться более оперативно.

Изменения коснутся и самых маленьких пациентов, будут созданы условия для оказания более оперативной неотложной помощи, установлено для этой группы больных отдельное описание неотложной помощи.

— К нам в газету обращаются читатели, в основном люди старшего возраста, с жалобами на то, что иногда в медицинских учреждениях сложно договориться, не зная в должной мере литовского языка. Как решаются подобные конфликты?

— Языковой барьер становится все более очевидным не только в сфере здравоохранения, но и в других сферах – на рынок труда приходят новые специалисты, которые уже со школы лучше изучают английский, французский или другие языки Евросоюза, чем, например, русский. Тогда в действительности возникает проблема языкового понимания, хотя и есть желание пациента и врача понять друг друга.

Министерство практически не получает таких жалоб, поэтому думаю, что большинство подобных ситуаций решаются на месте. Однако если конфликт разрешить не удается, пациент должен обращаться к руководителю учреждения здравоохранения, который обязан найти приемлемое для пациента решение.

— Профессия медиков не в числе наиболее оплачиваемых, а ведь это одна из наиболее сложных профессий, требующих знаний, самопожертвования, призвания. Но почему-то банковский клерк у нас получает больше, чем врач. Не планируется ли изменение в системе оплаты труда?

— С мая месяца фонд заработной платы медикам увеличивается в среднем на 20 проц. Договоренность по оплате труда была утверждена в коллективном договоре, который подписан с профсоюзом медиков. Деньги выделены на зарплаты медикам, и медицинские учреждения эти деньги получают. Почти 100 млн евро, предназначенные на повышение зарплат медиков, должны попасть к специалистам медицинских учреждений.

— Достаточно ли специалистов-медиков? Как влияет на кадровую ситуацию в медицинских учреждениях эмиграция?

— Специалистов пока достаточно. Ежегодно в обоих учебных заведениях на медицинском факультете Вильнюсского университета и Литовском университете медицинских наук выпускается около 220 врачей различных специальностей.

Постоянно увеличивается прием в резидентуру: хотя число финансируемых государством мест не увеличивается, однако растет число обучающихся за собственные средства. Кроме того, учреждения здравоохранения принимают решения о финансировании обучения будущих специалистов в резидентуре, стараясь привлечь молодых медиков договорными обязательствами по трудоустройству в тех учреждениях, в которых не хватает соответствующих специалистов.

Хотя специалистов-медиков в целом достаточно, замечено неравномерное распределение специалистов по регионам – в более отдаленных регионах их недостаточно.

— Благодарю за интервью.

Галина КУРБАНОВА