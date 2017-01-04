Как живешь, российское кино?

2016 – Год российского кино, который отмечался во многих странах мира. Поэтому международный медиаклуб «Формат – А3» пригласил в Вильнюс известного российского режиссера, актера и продюсера Сергея Гинзбурга. 11 января 2017 года он примет участие в публичной встрече на тему: «Особенности национального российского кино».

Сергей Гинзбург принадлежит к числу тех творческих натур, которых, как говорится, Всевышний наделил божьим даром таланта. Он родился 24 января 1961 года в Москве. Еще в школе проявил в себе актерские наклонности. Один из его одноклассников вспоминал: «Актерская жилка в Гинзбурге была всегда. Он поражал учителей прекрасным чтением стихов. Декламировал так проникновенно, что у наших классных дам слезы наворачивались».

Не удивительно, что после школы Сергей поступил в ГИТИС, где учился на курсе у Васильева и Эфроса. Впрочем, закончить вуз ему не удалось – позвали в театр к Олегу Киселеву, и Сергей Гинзбург бросил учебу. В театр взяли без диплома, за талант, а там приходилось выкладываться по полной. До сих пор он так и не закончил ни одного театрального вуза, но на мастерстве это никак не отразилось. «У Буркова и Раневской тоже не было театрального образования» – оправдывается он.

Правоту этих слов подтверждает вся его творческая биография, которая вместила в себя плодотворную актерскую работу, которую он в 90-е годы совмещал с деятельностью режиссера рекламы, постановщика игровых шоу и документальных лент, а также в качестве продюсера. С 1990 по 1992 год участвовал в популярной программе «Оба-на!». А потом Сергея Гинзбурга захватил мир кинематографа.

В первом своем фильме «Дорога в рай», который был снят в 1993 году, он участвовал в качестве актера. Сейчас на счету Сергея Гинзбурга 17 завершенных фильмов, в одиннадцати из которых он участвовал в качестве режиссера, и еще в таком же количестве фильмов сыграл как актер. Среди них такие известные работы, как «Другая жизнь», «И все-таки я люблю», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Волчье солнце», «Любовь-морковь 3», «Стерва для чемпиона», «Наша Russia. Яйца судьбы», «Убить Сталина» и другие.

В последние годы Сергей Гинзбург успешно работает в жанре военно-исторического кино. Его интересует человек в экстремальных условиях и то, способен он или нет проявить себя как нравственно цельная личность, как гражданин своей страны. «Война есть высшее проявление качеств человека, – говорит гость клуба. – Плохих или хороших – значения не имеет. В историях с фронта всегда другой градус чувств».

«Сейчас интересно копаться в том времени, очень важно снимать такие фильмы, разбираться в механизмах, действие которых привело к началу Второй мировой войны. Причем речь не о тех хрестоматийных фактах, которые вбили нам в голову о том, что 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу, а следом войну Германии объявила Англия. А что было за неделю до этого? За год? За два десятилетия? Потому что если мы говорим про начало Второй мировой войны, мы не можем не вспомнить Версальский мир 1919 года, Мюнхенское соглашение 38-го года, Лигу наций, которая вела себя удивительным образом. В Европе шла долгая и сложная политическая игра, в ходе которой Западу удалось направить Гитлера против России», – о своей последней работе – сериале «Зорге» говорит Сергей Гинзбург.

На встречу приглашаются журналисты, режиссеры, кинопродюсеры, актеры, театральные и кинокритики, преподаватели школ и вузов, студенты, старшеклассники и все, кто любит мир российского кино.

Встреча с Сергеем Гинзбургом состоится 11 января, в среду, в Вильнюсе в конференц-зале гостиницы «Panorama» (ул. Соду, 14, бывший «Гинтарас», у вокзала). Начало в 17.30.

Вход свободный с обязательной предварительной регистрацией по телефону 8 621 74775 или по e-mail: formatasa3lt@gmail.com.

Инф. «ЛК».





Метки: N1 (1141) 5 января, встреча, Особенности национального российского кино, Сергей Гинзбург, Формат А3