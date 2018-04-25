Какие детали тащат воры?

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Меняются тенденции воровства автомобильных деталей – число краж сокращается, но владельцы обворовываемых транспортных средств несут больший ущерб. По данным страховой компании Gjensidige, воры выбирают более новые автомобили, где детали и электронное оборудование дороже. Также участились случаи, когда воры не ограничиваются несколькими деталями.

«Зеркала, фары и навигационные системы – детали, которые воруют в Литве чаще всего. Также решетки, расположенные спереди автомобиля, часто привлекают внимание воров. Этой осенью мы фиксируем новую тенденцию – воры выбивают заднее стекло и забирают шторку багажника. В таких деталях есть потребность, так как шторки часто ломаются, если в багажнике возят большие предметы. Новая такая деталь может стоить и 1000 евро, поэтому есть спрос на неновые, а их стоимость колеблется от 400 до 600 евро», — отмечает глава отдела комплексного ущерба транспорта страховой компании Gjensidige Модестас Жиленис.

Данные Литовской ассоциации страховщиков показали, что в первом полугодии этого года за украденные детали ущерб, возмещенный страховыми компаниями, составил 1227 евро. Это на 12% больше, чем в прошлом году.

Информация ЛК