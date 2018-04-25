Какие подарки дарят чаще всего

🔊 Воспроизвести

Тенденции показывают, что жители Литвы заранее планируют и знают, что подарят близким на Рождество и Новый год.

Опрос, проведенный еще летом компанией Spinter tyrimai по заказу торгового центра CUP, показал, что почти треть мужчин ищет подарки в магазинах украшений и товаров роскоши. В этих магазинах подарки ищут 27,1% опрошенных.

Между тем женщины отдают предпочтение косметике – подарки для красоты собираются покупать 37,5% женщин.

Также мужчины и женщины ищут подарки для близких в магазинах декора интерьера.

Опрос показал, что подарки для интерьера чаще покупают жители младше 45 лет. Люди старшего возраста чаще покупают косметику.

По данным опроса, после декора интерьера и косметики на третьем месте по популярности подарков оказались подарочные купоны, их выбирают 26% опрошенных.

Украшения будут искать 23% респондентов, большинство из них мужчины. Наличные на Рождество дарят 14% респондентов, а одежду – 12%.

Информация «ЛК», BNS