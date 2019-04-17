Какие специалисты нужны Литве

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По предложению Министерства образования, науки и спорта, правительство утвердило предварительное количество человек, которых планируется принять в профессиональные учебные заведения — почти 20,2 тыс. первокурсников.

«Прием в профессиональные школы мы ориентируем на инженерную промышленность и другие необходимые для рынка труда специальности – те, что нужны современной Литве. Также очень важно увеличивать привлекательность профессионального обучения и совершенствовать профориентирование», – сказал министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс.

В 2019 году в профессиональные учебные заведения планируется принять 20 190 учеников. Больше всего планируется принять на обрабатывающее производство – 4848, на розничную и оптовую торговлю, ремонт транспортных средств и мотоциклов – 3533, на транспорт и хранение – 2693, на строительство – 2024.

Предварительное число принимаемых учеников в 2019 году установлено согласно прогнозу спроса на выпускников профшкол на 2018-2020 гг., предложениям работодателей, социальных партнеров.

Кроме того, государство в этом году профинансирует обучение всем, кто поступил в университеты и коллегии на программы, связанные с точными науками. А. Монкявичюс заявил, что после критики, прозвучавшей на прошлой неделе, квоты на точные науки будут немного увеличены.

Министр экономики и инноваций Виргиниюс Синкявичюс пообещал, что его министерство будет финансировать курсы, связанные с математикой, информационными технологиями, инженерией для всех, кто поступил на них сверх квоты.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ