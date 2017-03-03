Какие взятки предлагают Дорожной полиции?

Стиль работы сотрудников Дорожной полиции изменился – руководство службы считает, что полицейские стали более честными, уровень коррупции заметно снизился. К сожалению, факты говорят о том, что желающих дать и принять взятку все еще много. Оказывается, сотрудникам Дорожной полиции нарушители предлагают не только деньги, но и, например, кебабы, ананасы и даже дрова.

В прошлом году сотрудниками Службы иммунитета департамента полиции был зафиксирован 471 случай попытки подкупа полицейских. Однако руководство службы считает, что коррупцию в рядах Дорожной полиции обуздать почти удалось, сообщает медиаресурс Lrt.lt.

Как полицейским удается устоять перед соблазном принять взятку? Ведь зарплаты сотрудников этой службы все еще недостаточно достойные, порой смотреть на то, как кто-то перед глазами расстилает крупные купюры, может быть очень трудно…

«Нужно думать о будущем, а не жить сегодняшним днем. Думать о своей семье и о ее будущем. Радостное утро может превратиться в печальный вечер», – говорит Донатас Яраминас, сотрудник Отдела специального назначения в Службе дорожной полиции Литвы.

От двух евро до нескольких тысяч евро – такие суммы в прошлом году предлагали нарушители сотрудникам Дорожной полиции. Факты говорят о том, что деньги, как правило, помещаются между документами, в ящик служебного автомобиля для хранения мелких вещей. Были случаи, когда нарушители пытались засунуть деньги полицейским в носки.

Тадас Юозумас, начальник Отдела специального назначения в Службе дорожной полиции Литвы, говорит, что примерно 80% нарушителей, пытающихся дать взятку, бывают в нетрезвом состоянии. «От каких наказаний нарушители пытаются откупиться? Как правило, от наказаний за превышение скорости и за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. За эти нарушения грозит лишение водительских прав».

Самая крупная сумма, которую в прошлом году нарушитель предложил полицейскому, составила 3310 евро. Эту сумму нарушитель просто всунул в карман служебной куртки. Затем нетрезвый и не имеющий права управлять автомобилем молодой человек предложил всем свидетелям происшествия разойтись.

Бывают случаи, когда полицейских пытаются подкупить не деньгами, а душераздирающими историями. Когда денег нет, а выкрутиться очень хочется, нарушители предлагают различные предметы или услуги: мобильные телефоны, кольца, ремонт автомобилей и т. д. В памяти полицейских остались попытки откупиться кебабами, ананасами и дровами.

Социальные акции, меры по пресечению коррупции, просвещение сотрудников, обеспечение служебных автомобилей видеорегистраторами, строгий контроль за работой полицейских и не менее строгие наказания за служебные нарушения – все это, по словам руководителей Дорожной полиции, привело к тому, что на сегодняшний день подкупить полицейских довольно трудно. С другой стороны, если, как говорят руководители службы, коррупцию удалось обуздать «почти», то вряд ли можно указывать пальцем только на водителей, предлагающих взятки…

В течение пяти лет в Литве зафиксировано более 4 тыс. попыток дать взятку. Образно говоря, взятки предлагали все жители маленького литовского городка, и их всех до одного привлекли к уголовной ответственности. Пик коррупции наблюдался в 2013 году – тогда было около тысячи попыток дать взятку. В борьбе с коррупцией руководство полиции прибегает и к нетрадиционным мерам – например, стремится к тому, чтобы 50% сотрудников службы составили женщины.

Инф. «ЛК»

Метки: N9 (1149) 2 марта, Взятки, Дорожная полиция, коррупция