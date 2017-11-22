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Каким будет талисман Евроигр

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 23, 0:01   |   Комментариев: 0

Каким, возможно, станет будущий талисман II Европейских игр–2019 в Минске, смогли увидеть многие, а если быть точным, то более трех сотен зрителей.

LTK2234-6В Республиканском доме молодежи на улице Карла Маркса, 40 шумно, нарядно и весело. У входа в фойе две огромные корзины сладких яблок — бери, угощайся! А эскизов, расставленных на мольберты у стены длинного коридора, превеликое множество. Кажется, что тут представлена вся фауна и флора белорусских лесов, полей и болот, а также всевозможные фантастические существа, придуманные художниками. Естественно, на каждом рисунке веточки папоротника и таинственные цветы, которых никто никогда не видел, в руках не держал. Каждый рисунок пронумерован, фамилия автора отсутствует.

Внимательно просмотрев все представленные работы, к журналистам вышел директор Фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин:

— Мы считаем, что страна достаточно активно откликнулась на призыв поучаствовать в конкурсе талисманов. Заявок было прислано более тысячи.

А главное, что в каждом рисунке видна любовь к Беларуси. Сейчас ведется активная подготовка к Играм, участниками которых станут более 4.000 спортсменов и 2.000 тренеров, а всего будут аккредитованы около 11.000 человек. На днях в Минск прибыла группа международных экспертов, в которой есть специалисты по маркетингу, отвечающие за производство талисмана и сувенирной продукции. Необходим месяц, чтобы внимательно изучить присланные работы и сделать выбор.

Владимир СТЕПАН.

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