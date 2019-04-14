Какими будут пенсии будущего?

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Старение населения, огромный государственный долг, низкие темпы экономического роста — все эти факторы угрожают пенсионным системам по всему миру. Ни у развитых, ни у развивающихся стран нет оптимального решения, которое бы гарантировало выплату пенсий в мире, где пожилыми людьми будет половина населения.

Пенсии по старости в Литве небольшие, и вероятность того, что в будущем процентное соотношение пенсии и зарплаты значительно изменится, невелика. По данным минувшего года, представленным «Содрой», средняя пенсия людей, у которых есть необходимый стаж, составляет 324 евро. Средняя пенсия людей без необходимого стажа составляет около 179 евро. Большая часть (около 70%) пенсионеров получает пенсии в размере 200-400 евро.

С прошлого года в Литве ежегодно на 6 месяцев повышается необходимый пенсионный стаж, к 2027 году он достигнет 35 лет. Также с каждым годом будет повышаться и пенсионный возраст – в 2026 г. и мужчины, и женщины будут выходить на пенсию в 65 лет. Сейчас мужчины в Литве выходят на пенсию в 63 года и 10 месяцев, женщины – в 62 года и 8 месяцев.

Эксперты считают, что для обеспечения доходов в будущем, пенсионный возраст просто необходимо повышать, поскольку число пенсионеров растет.

Чтобы сохранить пенсии хотя бы на нынешнем уровне, т.е. 42% прежних доходов, эксперты предлагают три сценария. Первый – повысить пенсионный возраст на 8 лет, второй – вернуть в Литву 600 тыс. иммигрантов, которые будут здесь работать и платить налоги, или – увеличить налоги в «Содру» на 12%. По нынешним подсчетам, государство в 2040 году будет платить жителям пенсию в размере 34–35% доходов человека во время его трудовой деятельности.

В Европе растет продолжительность жизни людей, снижается рождаемость, поэтому цель стран — сделать так, чтобы люди как можно дольше сохраняли трудоспособность и оставались на рынке труда.

В ходе опроса, проведенного в минувшем году компанией Spinter tyrimai, 22% респондентов сказали, что на пенсии намерены работать, чтобы иметь источник для жизни. По данным минувшего года, представленным «Содрой», в группе 63-65 лет работают 43% мужчин и 33% женщин. В группе 66-70 лет трудятся соответственно 22% мужчин и 15% женщин. В группе 71-75 лет работают всего 9% мужчин и 5% женщин, а 76-80 лет — 4% мужчин и 2% женщин. 1% мужчин и 0,2% женщин работают в группе старше 80 лет. По данным минувшего года, таких в Литве 600 человек.

Литва – не единственная страна в Евросоюзе, где повышается пенсионный возраст. Например, Бельгия, Болгария, Хорватия, Чехия, Франция, Германия, Великобритания, Голландия, Испания уже установили пенсионный возраст 67 лет. А в Ирландии с 2028 г. пенсионный возраст будет 68 лет.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ