Какое влияние налоговая реформа окажет на ваши доходы?

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В июне Сейм, наконец, утвердил новую налоговую реформу. Руководствуясь ее положениями, уже в следующем году будут объединены налоги, уплачиваемые работниками и работодателями. Иначе говоря, теоритически отныне все их будут платить именно работники. И все-таки из-за дополнительных забот волноваться не следует.

Этого изменения многие не почувствуют. Как и сейчас, налоги за нас и впредь будут платить и декларировать бухгалтеры предприятий. Доходы все еще будут декларироваться каждый год до 1 мая с использованием предварительно сформированной налоговым администратором декларации. В таком случае что меняется и что нам от этого?

Новая налоговая реформа отличается тем, что коснется не только лиц, получающих минимальные доходы, но и тех, кто зарабатывает больше. Хотя многих могут несколько сбивать с толку вводимый запутанный механизм подсчета и дополнительные коэффициенты, но благодаря им получаемая на руки зарплата для большинства должна повыситься.

С приближением 1 января предприятия должны будут изменить заключенные со своими работниками трудовые договоры. Указанная в старых договорах сумма зарплаты будет помножена на коэффициент 1,289. Таким образом, пересчитать надо будет все без исключения договора. После выполнения этого, новая заработная плата будет устанавливаться при обложении ее новыми налоговыми тарифами.

Для того, чтобы было проще понять перемены, давайте представим себе семью. Муж и жена до реформы «на бумаге» зарабатывали по 1000 евро. Муж еще применял размер не облагаемых налогами доходов (ННД), поэтому получал на руки 772 евро. Место работы жены ННД не считало, поэтому ее реальный доход составлял 760 евро.

Как изменятся их доходы, когда с 1 января вступят в силу поправки к правовым актам налоговой реформы?

Заработная плата как мужа, так и жены будет перерассчитана и помножена на коэффициент 1,289. Значит, в трудовых договорах будет указана зарплата, составляющая 1289 евро.

На первый взгляд, она повысится даже на 30%, однако в результате объединения «содровских» взносов работника и работодателя работник теоретически сам уплатит все налоги.

В 2019 году будет также применен более высокий ННД. Это значит, что по измененной формуле из налогооблагаемых доходов мы будем минусовать 183,99 евро, а подоходный налог с населения будем рассчитывать не с 1289 евро, а с 1105,01 евро.

Тариф подоходного налога с населения повышается с 15% до 20%, поэтому после поправок как у мужа, так и у жены он составит в месяц 221 евро.

Тогда еще будут рассчитываться платежи «Содре». У работников в 2019 году они составят 12,52% вместо бывших 6%. Взносы обязательного страхования здоровья с 3% повышаются до 6,98%.

Это означает, что заработная плата у мужа из представляемой нами семьи на руки с применением ННД будет 816,65 евро, а жена, работодатель которой не применяет ННД, получит 779,85 евро. Как мы уже видели, в 2018 г. муж и жена в месяц получали на руки соответственно 772 и 760 евро. Это значит, что после вычета всех налогов семья получит на руки на 64,50 евро больше, чем годом раньше.

Эти изменения, которые пусть даже и на пользу абсолютному большинству работающих, означают, что предприятиям и их бухгалтерам до нового года предстоит немало работы. Прежде всего, надо будет заменить трудовые договоры, хотя до сих пор окончательно не ясно, что может случиться, если работодатель сам откажется сделать это.

Естественно, что с серьезными поправками в налоговые правовые акты предприятиям придется изменить и свои бухгалтерские программы. Это потребует не только больших финансовых инвестиций, но и много времени. Разумеется, пожалуй, самая сложная работа предстоит бухгалтерам предприятий, потому что именно им надо будет информировать работников о предстоящих переменах.

То, насколько быстро налогоплательщики почувствуют прямую пользу реформы, прежде всего будет зависеть не только от эффективности работы самих предприятий, но и от государственных учреждений. Только когда все стороны четко приспособятся к новому порядку, можно будет рассчитывать на положительный результат. Пока же реформа все еще оставляет много вопросов, ответы на которые еще надо будет подождать.

Информация «ЛК»