Какой автомобиль не сможете зарегистрировать?

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Десятки и даже сотни людей, покупающих автомобили с пробегом, ежегодно получают «дырку от бублика». Когда они приходят регистрировать автомобиль на свое имя, выясняется, что сделать это невозможно. Чаще всего такие авто заложены банкам или арестованы решением суда за долги продавца. Многим приходится попрощаться с покупкой.

«Условия для мошенничества создают спешка и доверчивость клиентов. Если покупатель не пользуется своим правом и не проверяет данные о приобретаемом автомобиле, то продавцу легко скрыть правду»,– говорит председатель президиума Литовской палаты приставов, пристав Инга Каралене.

Приставы рекомендуют покупателям подержанных авто перед тем, как заплатить деньги, проверить юридическую информацию.

Узнав от потенциального продавца важнейшие данные о транспортном средстве (регистрационный номер, идентификационный номер (VIN) и государственный номер), в Regitra или реестре актов об аресте имущества можно выяснить, не арестован ли автомобиль и не заложен ли он банку. Минимальные данные (предупреждение о том, что права на пользование этого авто ограничены) Regitra предоставляет бесплатно. Более подробная информация из реестра актов об аресте имущества стоит 1,74 евро, а полная – 9,27 евро.

Кстати, продавцы могут сами взять такую справку или справку из Палаты приставов о долгах.

К сожалению, зачастую покупатели начинают интересоваться этим слишком поздно, когда узнают, что не могут зарегистрировать машину. Популярная схема такова: продавец пользуется SIM-картой предварительной оплаты и указывает выдуманный адрес. После подписания акта о купле-продаже и получения денег заверяет покупателя, что продавцу не надо участвовать в перерегистрации, с этим покупатель справится сам. После получения денег такой продавец исчезает и избавляется от SIM-карты.

Чаще всего такие продавцы просят заплатить наличными или перевести деньги на чужой счет. Попавшимся в руки мошенников покупателям везет лишь тогда, когда долги у продавца небольшие. Тогда, если их заплатить за должника, арест с автомобиля сниматся. В противном случае приставы могут лишь посоветовать покупателю обращаться в суд.

Согласно ст. 6.321 Гражданского кодекса, покупатель имеет право снизить стоимость покупки или расторгнуть договор о купле-продаже, если продавец не доказал, что покупатель знал о праве третьего лица на вещь или наложенный на нее арест.

Однако часть 5 той же статьи гласит, что покупатель не может ссылаться только на то обстоятельство, что продавец не выполнил свои обязанности. Каждый конкретный случай суд рассматривает в отдельности, оценивая все обстоятельства, в том числе и проверил ли покупатель информацию в доступных реестрах.

Информация «ЛК», BNS