Какова вероятность наказаний за недопустимое действие лекарственных препаратов?

Когда Европу охватывает эпидемия гриппа, вполне естественно, что каждый из нас ищет способы, как предостеречься от этой опасной болезни. Мы начинаем принимать различные лекарства, но не многие из нас задумываются над тем, что некоторые составляющие вещества могут не только иметь побочное действие, но и представлять реальную угрозу безопасности.

Об этом обязаны помнить водители, в особенности, если побочное действие принимаемых ими лекарств вызывает сонливость или влияет на реакцию. Следует отметить, что водитель, подверженный этим эффектам, может понести такую же ответственность, как водитель, который находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Насколько велика вероятность быть наказанным, задается вопросом медиаресурс Cargonews.lt.

Санкции – строгие

Как уже говорилось, многие из нас, почувствовав первые признаки простуды или гриппа, начинают принимать лекарственные препараты, позволяющие одновременно лечиться и продолжать работу. К сожалению, такое «самолечение» затягивает процесс выздоровления, а больной человек продолжает оставаться носителем опасных вирусов. Однако к юридической ответственности подобные действия не приводят. Между тем в ч. 6 ст. 422 Кодекса административных нарушений (КоАН) говорится, что управление автомобилем, когда водитель находится под воздействием наркотических, психотропных или других влияющих на психику веществ, навлекает на водителя штраф в размере от 300 до 860 евро. Более того – в ч. 9 ст. 422 говорится, что за подобное состояние водитель должен быть наказан лишением водительских прав сроком на 1-4 года. Как видим, денежный штраф за управление автомобилем, будучи под воздействием лекарственных веществ, значительно больше, чем штраф за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (когда концентрация алкоголя в крови составляет 0,4-1,5 промилле, штраф может быть в размере 300-450 евро).

Попытка избежать проверки (как на трезвость, так и на опьянение от наркотических или лекарственных веществ) оценивается одинаково: за отказ от проверки назначается штраф в размере 1000-2000 евро.

Как видим, наказания на самом деле нешуточные. Вопрос другой – как часто они назначаются? Какова вероятность того, что полицейскому удастся определить, что водитель находится под воздействием лекарственных веществ, и водитель будет отправлен на проверку? В таких случаях без лабораторных анализов не обойтись. Если пьяного или подверженного действию наркотиков водителя во многих случаях можно определить невооруженным глазом, то побочное действие лекарственных веществ можно установить только с помощью токсикологического анализа. Определение лекарственного вещества в биологическом материале – одни из наиболее дорогостоящих лабораторных анализов. В Государственной службе судебно-медицинской экспертизы этот анализ стоит 132,70 евро, в то время как определение концентрации алкоголя в крови – 20 евро. Полицейский – государственный служащий, поэтому он вряд ли позволит себе злоупотреблять таким дорогостоящим, оплачиваемым государством, анализом.

Угроза — реальная

Насколько угрожающими могут быть последствия действия лекарственных веществ? Все понимают, что алкоголь представляет большую угрозу для всех участников дорожного движения. Точно такую же угрозу представляют и лекарственные вещества. Начнем с того, что на способность управлять автомобилем влияют, в первую очередь, симптомы болезни (в случае простуды или гриппа – насморк, слезящиеся глаза). Если к этому добавить употребляемые для лечения лекарства, то опасность могут представлять успокоительные, антиаллергические препараты (например, «Tavegyl» или антиаллергические вещества, входящие в состав большинства лекарств против гриппа), вещества, подавляющие работу центральной нервной системы (они находятся в таком, на первый взгляд, «безобидном» лекарстве, как «Actifed» – лекарстве от кашля и насморка), антидепрессанты. Мы привели лишь несколько названий из нескольких тысяч потенциально опасных лекарств. В информационных листках некоторых лекарств может быть предупреждение, что побочное действие лекарства может выражаться в головокружении. С юридической точки зрения это не является поводом запретить садиться за руль, так как организм каждого отдельного человека может реагировать не действие лекарства по-разному. Закон не запрещает употреблять медикаменты – закон запрещает управлять автомобилем, если водитель чувствует их воздействие. В информационных листках бывает следующее предупреждение: «если вы почувствовали это побочное действие, не садитесь за руль и не работайте с механизмами». Если побочных действий нет – наказания не будет. Если они есть, но водителю удается их замаскировать – формально наказания тоже не будет, но в данном случае уместен вопрос об ответственности и порядочности водителя по отношению к другим участникам дорожного движения.

Вопрос о действии антидепрессантов гораздо серьезнее. Результаты некоторых исследований говорят о том, что в Европе употребление этого вида препаратов представляет большую проблему. По данным журнала British Journal of Psychiatry, в 27 странах ЕС проживает настоящее «поколение прозака» – 60% жителей европейских стран антидепрессанты употребляют регулярно. В Швеции это число достигает 90% населения, в Литве – примерно 40%. Антидепрессанты отличаются широким воздействием на центральную нервную систему, побочный эффект может выражаться в нарушении памяти, ухудшении зрения, головокружении, обморочных состояниях и т. д., поэтому в работе водителей это очень плохой спутник. Если верить статистике, то вероятность встретить на дороге водителя, находящегося под воздействием антидепрессантов, значительно больше, чем вероятность встретить пьяного водителя…

Какова вероятность наказания?

Собеседники CargoNews.lt (представители полиции и судебно-медицинской экспертизы) говорят, что случаи наказания водителей за недопустимое действие лекарственных препаратов бывают, но крайне редко. Мария Казанович, старший специалист Отдела административной деятельности и надзора за безопасностью движения в Службе дорожной полиции Литвы, говорит, что степень того или иного рода опьянения сотрудники полиции определяют, руководствуясь формальной методикой. Методика сводится к следующему: от человека исходит запах алкоголя, он ведет себя неадекватно, его речь бессвязная, движения некоординированные. Это обычные внешние признаки, которые полицейскому дают право потребовать выполнить обыкновенный тест – пройти шаг за шагом по прямой линии и, находясь в неподвижном положении, попасть пальцем в кончик носа (с открытыми и закрытыми глазами). Если подозрения останутся, полицейский может направить водителя на медицинскую экспертизу.

Из сказанного можно делать вывод, что пустые упаковки от таких лекарств, как «Gripex», «Prozac» или «Tavegyl», обнаруженные в кабине автомобиля, не должны рассматриваться как пустые жестянки от пива – разумеется, при условии, что водитель ведет себя адекватно.

Наибольшую вероятность быть наказанным за недопустимое воздействие лекарственных веществ представляет ситуация, когда водитель стал участником ДТП с тяжелыми последствиями (т. е. кому-то из участников ДТП были нанесены тяжелые ранения, кто-то из участников погиб или вследствие ДТП был причинен другой серьезный ущерб). В таких случаях всех участников ДТП полиция отправляет на медицинскую экспертизу. Не исключено, что полиция может потребовать сдать анализы на обнаружение в организме лекарственных веществ. Судебно-медицинский эксперт Ромас Раудис говорит, что такие случаи бывают, однако, как правило, в крови водителей эксперты обнаруживают следы алкоголя или наркотических веществ, но не лекарств. Как уже говорилось, требование полиции пройти обследование на наличие в крови недопустимых лекарственных веществ (из-за высокой стоимости подобного анализа) встречается крайне редко.

Подводя итог вышесказанному, можно делать вывод, что вероятность быть наказанным за недопустимое воздействие лекарственных веществ существует, но она очень невелика. Во-первых, потому, что человеческий организм уникален, никто не может сказать, какую реакцию вызовет употребление того или иного лекарственного препарата. Во-вторых, для того, чтобы отправить водителя на экспертизу по выявлению в крови лекарственных веществ (с предположением, что они могли повлиять на действия водителя), у полицейского должен быть веский повод – одного только беглого взгляда (как в случае с определением алкогольного опьянения) может быть недостаточно. В-третьих, такой анализ стоит довольно дорого – вряд ли полицейский захочет писать объяснительную записку, почему его предположения должны были обойтись государству в довольно приличную сумму.

Тем не менее, кроме формальных доводов всегда существуют общечеловеческие принципы. Если в силу состояния вашего здоровья вы вынуждены постоянно употреблять какие-то лекарства, но медкомиссия вам подтвердила, что ни прямое, ни побочное действие этих лекарств не влияет на вашу работоспособность и способность обеспечить свою безопасность и безопасность других участников движения – смело отправляйтесь в рейс. Если вам пришлось принять какое-то новое для вас лекарство, то внимательно ознакомьтесь с предупреждениями в информационном листке и сделайте все, чтобы возможное побочное действие не пришлось испытать, находясь в пути. Не забывайте, что будучи водителем-профессионалом, вы управляете грузовым автомобилем – двигаясь со скоростью 50 км/ч, грузовой автомобиль проходит в секунду примерно 14 метров. Бывают случаи, когда эти секунды и уровень вашей реакции могут стать для окружающих роковыми.

Инф. «ЛК»

Метки: N5 (1145) 2 февраля, антидепрессанты, ДТП, Европа, лекарственные препараты, санкции, угроза