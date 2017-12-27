Календарь

Чем ближе Новый год, тем больше интересует народ тема календаря. Да и в связи с религиозными праздниками и их датировкой часто возникает некоторое напряжение (молодежь сказала бы «напряг») по этому поводу.

Возьмите любую мою заметку. Там обычно даются две даты с указанием нового и старого стиля. А когда идет речь о больших и общеизвестных праздниках, то постоянно можно услышать или прочитать: «Православное (русское) Рождество и католическое (польское, литовское).» Та же история повторится весной с Пасхой. Об этом неоднократно говорилось, и не только мной, но, похоже, журналисты у нас в Литве, да и в России, кроме себя, любимого, никого не читают. Повторю еще раз. Приведенная выше формулировка не верна в корне. Рождество не русское, не польское, не православное и не католическое. Оно Христово. И празднуется 25 декабря, только по разным календарным стилям. Это во-первых. Во-вторых, того же 25 декабря по новому стилю его отмечают не только польские и литовские католики, но и их единоверцы во всем мире, а также протестанты и большая часть православных, что приняли новый стиль. Старого стиля придерживаются только Русская, Сербская, Грузинская и Иерусалимская церкви, а также монастыри Афона и Синая и русские приходы Константинопольского патриархата. Так что выводы делайте сами. А сейчас перейдем к заявленной в заголовке теме.

Календарей существует и существовало великое множество: юлианский, григорианский, восточный, мусульманский, еврейский, древнеегипетский, вавилонский и т. д. и т. п. Чтобы разобраться во всем этом изобилии, нужно хорошо знать астрономию. Я этим похвастаться не могу, так как сталкивался с ней в последний раз в школе, да и то предпочитал на этих уроках заниматься более приятными и интересными делами – упражнялся в изящной словесности. Плоды этих занятий вы сейчас пожинаете, читая мои «опусы».

Идеальных календарей не существует. Есть более точные и менее точные. Так что свояченица Фамусова старуха Хлестова, сказавшая «Все врут календари», была не так уж не права. В зависимости от того, на какую планету ориентируются составители календарей, то их (не составителей) делят на лунные, солнечные, солнечно-лунные. Количество дней в месяце, месяцев в году у разных народов было разное. Разлет иногда был весьма внушительным. Например, в лунном мусульманском календаре 6 месяцев по 29 дней и 6 по 30. Итого получается 354 дня в году. А древний еврейский был когда-то тоже лунным, потом после Вавилонского пленения в IV в. до Р. Х. стал солнечно-лунным.

Наш «старостильный» церковный календарь – результат реформы древнего римского календаря. В 45 г. до Р. Х. он стал состоять из 11 месяцев по 30 или 31 дню и одного месяца в 28 дней. Но так как Земля оборачивается вокруг Солнца за 365,242196 дней, то каждый четвертый год стал високосным – к 28-дневному месяцу прибавляли по 1 дню. Но продолжительность года по юлианскому календарю отличается от астрономического года на 11 минут и 14 секунд. За 128 лет разница составляет сутки. Однако, несмотря на подобную неточность, юлианский календарь отличает очевидная простота. Именно по этой причине он просуществовал до конца XVI века.

На Никейском соборе в 325 году юлианский календарь был признан обязательным для всего христианского мира. За начало летосчисления было принято создание Адама, происшедшее в пятницу, 1 марта, 1 года мироздания. На соборе же были составлены правила для определения дня Пасхи.

Для того, чтобы перевести дату на современное летосчисление, т. е. от Рождества Христова, необходимо из даты от сотворения мира вычесть 5508, если событие произошло между 1 января и 31 августа, или 5509, если между 1 сентября и 31 декабря. Таким образом, 1 января 2018 года – это 19 декабря 7526 года от Сотворения мира. Надо сказать, что у разных народов летосчисление велось от разных дат. У римлян – от основания Рима, у греков – по олимпиадам, у японцев новая эра начиналась с правления очередного императора.

Дабы не утомить любимого читателя обилием цифр, на этом останавливаюсь. Давайте продолжим разговор о календарях в следующий раз.

С Новым годом!

Петр Фокин, псаломщик Знаменской церкви

Метки: N52 (1192) 28 декабря, религия