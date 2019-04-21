Календарь рыбаков

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Запрет на ловлю щук, который был установлен правилами любительской рыбной ловли во внутренних водах и действовал с 1 февраля, с 20 апреля этого года уже будет отменен. Поскольку этот последний день запрета приходится на субботу, следовательно, 20 апреля уже можно ловить щук, а также ловить рыбу, используя для наживки малька.

По упомянутым правилам, 20 апреля должны вступить в силу запреты, предназначенные для охраны рыбы во время нереста: запрет на ловлю рыбы в зоне 400 м вокруг полуострова Дабинта в Каунасском море и запрет на ловлю лещей в водоемах регионального парка в дельте Нямунаса. В этом году эти запреты вступают в силу 23 апреля – после конца недели и Пасхи — и закончатся 20 мая.

Правилами любительской рыбной ловли во внутренних водах установлено, что в тех случаях, когда первый день запрета приходится на конец недели или на государственный праздник, запрет вступает в силу на следующий день после них.

Природоохрана напоминает, что до 15 мая действует запрет на ловлю жереха и хариусов, а до 20 мая — на ловлю судака.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ