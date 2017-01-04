Календарь

Еще свежи воспоминания о только что прошедшем Новом годе, о чуть раньше отпразднованном Рождестве по новому стилю.

И совсем скоро этот праздничный цикл повторится по старому стилю. Обычно в это время, ну, еще на Пасху, народ начинает крепко задумываться о существовании этих самых стилей, задается вопросом, когда же все перейдут на один общий, дабы радоваться и веселиться вместе. На последний вопрос я ответить не могу, ибо сие не в моей компетенции. А вот о календарях расскажу.

Календарей существует и существовало великое множество: юлианский, григорианский, восточный, мусульманский, еврейский, древнеегипетский, вавилонский и т. д. и т. п. Чтобы разобраться во всем этом изобилии, нужно хорошо знать астрономию. Я этим похвастаться не могу, так как сталкивался с ней в последний раз в школе, да и то предпочитал на этих уроках заниматься более приятными и интересными делами – упражнялся в изящной словесности. Плоды этих занятий вы сейчас пожинаете, читая мои «опусы».

Идеальных календарей не существует. Есть более точные и менее точные. Так что свояченица Фамусова старуха Хлестова, сказавшая «Все врут календари», была не так уж не права. В зависимости от того, на какую планету ориентируются составители календарей, их (не составителей) делят на лунные, солнечные, солнечно-лунные. Количество дней в месяце, месяцев в году у разных народов было разное. Разлет иногда был весьма внушительным. Например, в лунном мусульманском календаре 6 месяцев по 29 дней и 6 по 30. Итого получается 354 дня в году. А древний еврейский был когда-то тоже лунным, потом, после Вавилонского пленения в IV в. до Р. Х., стал солнечно-лунным.

Наш «старостильный» церковный календарь – результат реформы древнего римского календаря. В 45 г. до Р. Х. он стал состоять из 11 месяцев по 30 или 31 дню, и одного месяца в 28 дней. Но так как Земля оборачивается вокруг Солнца за 365,242196 дня, то каждый четвертый год стал високосным – к 28-дневному месяцу прибавляли по 1 дню. Но продолжительность года по юлианскому календарю отличается от астрономического года на 11 минут и 14 секунд. За 128 лет разница составляет сутки. Однако, несмотря на подобную неточность, юлианский календарь отличает очевидная простота. Именно по этой причине он просуществовал до конца XVI века.

На Никейском соборе в 325 году юлианский календарь был признан обязательным для всего христианского мира. За начало летосчисления было принято создание Адама, происшедшее в пятницу 1 марта 1 года мироздания. На соборе же были составлены правила для определения дня Пасхи.

Для того, чтобы перевести дату на современное летосчисление, т. е. от Рождества Христова, необходимо из даты от сотворения мира вычесть 5508, если событие произошло между 1 января и 31 августа, или 5509, если между 1 сентября и 31 декабря. Таким образом, 1 января 2017 году – это 19 декабря 7525 г. от Сотворения Мира. Надо сказать, что у разных народов летосчисление велось от разных дат. У римлян – от основания Рима, у греков – по олимпиадам, у японцев новая эра начиналась с правления очередного императора.

В 1582 году в Европе начали отмечать начало года 1 января. А несколько раньше, в 1492-м, на Руси Новый год перенесли с 1 марта на 1 сентября. До сих пор церковное новолетие приходится на эту дату. При Петре I был введен еще и гражданский календарь. С 1700 г. у нас начали праздновать общеевропейский Новый год тоже 1 января.

По указанию папы Григория ХIII в 1582 году набежавшую за 15 с лишним веков разницу между календарем юлианским и астрономическим ликвидировали, убрали лишних 10 дней (а разница это постепенно увеличивается: сейчас она 13 дней, а в ХХII веке будет 2 недели.). Уменьшили количество високосных лет со 100 на 97 за 400 лет и тем самым приблизили календарь к оригиналу. Летосчисление стало вестись от Рождества Христова. Но православные страны отказались от этого нововведения. Да и в Западной Европе григорианский стиль приняли не сразу. Первыми были католические Испания, Франция, Португалия, Польша. Протестантские Германия, Швеция, Норвегия, Англия и Дания лишь в XVIII веке перешли на новый стиль. Православные страны (Россия, Болгария, Греция, Сербия) приняли его только в ХХ веке. Но еще некоторое время Церковь в этих государствах продолжала жить по старому юлианскому календарю. Лишь в 20-е годы под нажимом Константинопольского патриарха Милетия IV Болгарская, Румынская, Антиохийская, Александрийская, Греческая и Константинопольская Церкви перешли на григорианский календарь.

Неделя не всегда и не везде была семидневной. В египетском и французском революционном календаре (1793-1906) были декады-десятидневки. Календарь майя использовал 13- и 20-дневную неделю, а в Литве до принятия христианства неделя длилась 9 дней. В советском календаре в 30-е годы были пяти- и шестидневки. Семидневная неделя – это образ семи дней сотворения мира, когда Господь шесть дней трудился, а седьмой отдыхал. Что касается дня отдыха, то у разных народов – разные традиции. У евреев это суббота, у мусульман – пятница, день рождения пророка Мухаммеда. У христиан – день Воскресения Христова. Названия дней недели в разных языках тоже разные. В германские оно пришло из римской традиции, где каждый день был посвящен одной из семи планет. До сих пор у англичан и немцев воскресенье – день солнца (Sunday, Sonntag), а понедельник – день луны (Monday, Montag). У славян это связано с их порядковыми номерами и с некоторыми религиозными обычаями. Кстати, только в русском выходной называется воскресеньем, во всех прочих родственных языках – это неделя (день, когда ничего не делают).

А вот литовцы подошли к этому прагматически. Тут строго соблюдается принцип нумерации: pirmadienis, antradienis и т. д. Sekmas – это устаревшая форма слова «septintas» (седьмой). Поэтому sekmadienis общей картины не нарушает. Правда, и тут «Москва строилась» не сразу. В начале ХХ века, когда формировался современный литовский литературный язык, Йонас Басанавичюс тогда еще журналисту Антанасу Смятоне предлагал в этом вопросе определиться: либо писать sobota, либо šeštadienis. Будущий президент определился, в результате чего мы имеем очень стройную систему названий дней недели.

В русском языке картина весьма эклектичная. Вторник, четверг, пятница – тут в названиях присутствует нумерация. О воскресенье уже упоминали. Со средой тоже все понятно – день в середине недели, как немецкий Mittwoch. Суббота – слово не славянское, оно происходит от еврейского «шабат», т. е. день отдыха у иудеев. А вот в «понедельнике» сохранился отголосок общеславянской «недели», воскресенья, день после недели – по-недель-ник.

Название месяцев восходят либо к римскому календарю, как в русском, немецком и большинстве европейских и не только европейских языков, либо к древней дохристианской традиции. Примером могут служить литовский, польский, белорусский, украинский и некоторые другие языки.

И последнее. Какой из стилей верный? По этому поводу давно ломают копья защитники и того и другого календаря. Для меня, например, правильность юлианского календаря подтверждает тот факт, что только в Великую субботу, перед Пасхой по старому стилю в Иерусалиме сходит благодатный огонь. Но это у нас еще впереди.

А пока с Рождеством Христовым!

Петр Фокин, псаломщик Знаменской церкви

Метки: N1 (1141) 5 января, календарь