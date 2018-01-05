Календари – 2

Эта неделя у нас рождественская. Но в прошлый раз я обещал продолжить тему календарей, а слово надо держать. Тем более что про Рождество рассказать что-то новое практически невозможно. Поэтому предлагаю вашему вниманию вторую, заключительную часть минисериала о календарях.

В 1582 году в Европе начали отмечать начало года 1 января. А несколько раньше, в 1492-м, на Руси Новый год перенесли с 1 марта на 1 сентября. До сих пор церковное новолетие приходится на эту дату. При Петре I был введен еще и гражданский календарь. С 1700 г. у нас начали праздновать общеевропейский Новый год тоже 1 января.

По указанию папы Григория ХIII в 1582 году набежавшую за 15 с лишним веков разницу между календарем юлианским и астрономическим ликвидировали, убрали лишних 10 дней (а разница эта постепенно увеличивается: сейчас она 13 дней, а в ХХII веке будет две недели.). Уменьшили количество високосных лет со 100 на 97 за 400 лет, и тем самым приблизили календарь к оригиналу. Летосчисление стало вестись от Рождества Христова. Но православные страны отказались от этого нововведения. Да и в Западной Европе григорианский стиль приняли не сразу. Первыми были католические Испания, Франция, Португалия, Польша. Протестантские Германия, Швеция, Норвегия, Англия и Дания лишь в XVIII веке перешли на новый стиль. Православные страны (Россия, Болгария, Греция, Сербия) приняли его только в ХХ веке. Но еще некоторое время Церковь в этих государствах продолжала жить по старому юлианскому календарю. Лишь в 20-е годы прошлого столетия под нажимом Константинопольского патриарха Милетия IV Болгарская, Румынская, Антиохийская, Александрийская, Греческая и Константинопольская церкви перешли на григорианский календарь.

Неделя не всегда и не везде была семидневной. В египетском и французском революционном календаре (1793-1906) были декады-десятидневки. Календарь майя использовал 13- и 20-дневную неделю, а в Литве до принятия христианства использовали 9-дневную. В советском календаре в 30-е годы были пяти- и шестидневки. Семидневная неделя – это образ семи дней сотворения мира, когда Господь шесть дней трудился, а седьмой отдыхал. Что касается дня отдыха, то у разных народов – разные традиции. У евреев это суббота, у мусульман – пятница, день рождения пророка Мухаммеда. У христиан – день Воскресения Христова. Названия дней недели в разных языках тоже разные по своему происхождению. В германские они пришли из римской традиции, где каждый день был посвящен одной из семи планет. До сих пор у англичан и немцев, например, воскресенье – день солнца, а понедельник – день луны. У славян это связано с их порядковыми номерами и с некоторыми религиозными обычаями. Кстати, только в русском день отдыха называется воскресеньем, во всех прочих родственных языках – это неделя (день, когда ничего не делают).

А вот литовцы подошли к этому прагматически. Тут строго соблюдается принцип нумерации: pirmadienis, antradienis и т. д. Sekmas – это устаревшая форма слова septintas (седьмой). Поэтому sekmadienis общей картины не нарушает. Правда, и тут «Москва строилась не сразу». В начале ХХ века, когда формировался современный литовский литературный язык, Йонас Басанавичюс тогда еще журналисту Антанасу Смятоне предлагал в этом вопросе определиться: писать либо sobota, либо šeštadienis. Будущий президент определился, в результате чего мы имеем очень стройную систему названий дней недели.

В русском языке картина весьма эклектичная. Вторник, четверг, пятница – тут в названиях присутствует нумерация. О воскресенье уже упоминали. Со средой тоже все понятно – день в середине недели, как немецкий Mittwoch. Суббота – слово не славянское, оно происходит от еврейского «шабат», т.е. день отдыха у иудеев. А вот в «понедельнике» сохранился отголосок общеславянской «недели», воскресенья, день после недели – по-недель-ник.

Название месяцев восходят либо к римскому календарю, как в русском, немецком и большинстве европейских и не только европейских языков, либо к древней дохристианской традиции. Примером могут служить литовский, польский, белорусский, украинский и некоторые другие языки.

И последнее. Какой из стилей верный? По этому поводу давно ломают копья защитники и того, и другого календарей. Для меня, например, правильность юлианского календаря подтверждает тот факт, что только в Великую субботу, перед Пасхой по старому стилю, в Иерусалиме сходит благодатный огонь. Но это у нас еще впереди.

А пока с Рождеством Христовым!

Петр Фокин, псаломщик Знаменской церкви

Метки: N1 (1193) 4 января, Календари, религия