Калифорнийские лесные пожары стали самыми смертоносными за столетие

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На севере и юге Калифорнии продолжают бушевать лесные пожары, число жертв стихии увеличилось до 66 человек. Еще более 600 местных жителей пропали без вести.

Только за сутки список без вести пропавших увеличился вдвое, в нем числятся уже 631 человек, передает Русская служба BBC со ссылкой на местные власти. 26 человек погибли в пожаре Camp на севере штата, еще трое — в пожаре Вулси, бушующем в южной части Калифорнии. CNN сообщает о 634 пропавших.

Президент США Дональд Трамп в субботу, 17 ноября, намерен прилететь в Калифорнию, чтобы оценить масштаб бедствия и встретиться с пострадавшими.

В тушении задействованы 9,4 тысячи пожарных. Пожар Camp, начавшийся восемь дней назад, быстро распространился по северу штата из-за ветра и сухой погоды. «Это был быстро движущийся огонь. И он очень быстро переместился из довольно отдаленного района в населенные пункты», — отмечал шериф Кори Хонеа. У жителей оставалось совсем мало времени на то, чтобы спастись. Эвакуация людей началась так быстро, как только возможно.

Официальный список пропавших без вести 15 ноября увеличился с 300 до 631 человека. По словам шериф округа Бьютта Кори, этому способствовала сложная обстановка. «Я хочу, чтобы вы понимали: мы работали в условиях исключительного хаоса», — пояснил он. По его словам, число пропавших, вероятно будет колебаться. Шериф Кори Хонеа также пояснил, что список стремительно разросся после того, как в него добавили данные звонков в диспетчерскую службу людей, сообщивших в первые дни, что их родные пропали в первоначальном хаосе.

Кроме того, в списке присутствуют тезки, но чиновники не могут точно сказать, что это один и тот же человек. К тому же есть те, кто уже успешно эвакуировался, но не имеет возможности сообщить об этом и потому до сих пор числится в списке пропавших без вести.

На данный момент пожары локализованы на 40%, сообщают власти штата. Прогнозы не очень оптимистичны: полностью локализовать пожары, площадь которых увеличилась до 56 тысяч гектаров, получится не раньше начала декабря.

Ранее сообщалось, что полностью выгорел город Парадайс, его восстановление займет годы. Искать человеческие останки спасателям помогают военные, операция может растянуться на несколько недель. Власти призвали родственников пропавших без вести сдать анализ ДНК, чтобы было легче и оперативнее идентифицировать найденные останки.

О причине пожаров у властей пока нет ответа. Некоторые склоняются к версии об аварии на линии электропередач, несколько местных жителей уже подали иски к электросетевой компании.



NEWSru.com