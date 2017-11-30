Калининград: современная жизнь древнего города

Калининградская область РФ – наш ближайший сосед. Самый западный город современной России — Калининград — вошел в состав СССР в 1945 году. До этого несколько веков подряд жители города то и дело меняли подданство: европейские державы часто выясняли здесь свои отношения.

Издавна эти земли, расположенные вблизи Балтийского моря, были переплетением многих культур и местом столкновения геополитических интересов различных государств.

О тот, как живет регион сегодня, о перспективах развития – в интервью «ЛК» министра развития инфраструктуры правительства Калининградской области Елены Ивановны Дятловой.

– В сфере моей деятельности – три направления работ: строительство дорог, развитие транспорта, энергетическая сфера. Основная задача, которая была поставлена руководством области, это обеспечение транспортной, энергетической эффективности, безопасности региона. После распада СССР Калининградская область является эксклавом России, так как не имеет с основной территорией страны общей сухопутной границы, но соединена с ней морем. Сегодня связь с материковой Россией идет через территорию Литвы и Беларуси. Наша задача – создать постоянное, экономически выгодное сообщение. И жители, и грузы должны своевременно попадать на территорию области. Та же ситуация с энергоснабжением региона.

– В чем особенность развития дорожной инфраструктуры области?

– С моей точки зрения, нет ничего более важного, чем строительство дорог. Дорога — она для всех и для каждого. Дорога строится только в том месте, где она нужнее всего. Дорога – это долговечное сооружение. Дорога — это то, что дает развитие территориям вокруг.

В Калининградской области более 8 тысяч километров дорог. Мы занимаем третье место в Российской Федерации по плотности автомобильных дорог после Москвы и Московской области.

Сегодня у нас в регионе беспрецедентные объемы дорожного строительства. Такая тенденция продолжается последние 4-5 лет. Объем дорожного фонда на строительство, реконструкцию, обслуживание и эксплуатацию дорог составляет более 11 млрд рублей (около 160 млн евро). Причем собственные средства составляют лишь треть, остальное – денежные средства федерального центра.

Надо отметить особенность региона: многие дороги остались еще со времен довоенной Восточной Пруссии, которые строились по нормативам тех времен. Более того, в Восточной Пруссии строились умышленно узкие дороги, с двух сторон высаживались деревья. Причем посажены они были так часто, чтобы в летний период не было видно движения автомобильного транспорта с воздуха.

По существующим ныне нормативам, ширина дорог за пределами населенных пунктов должна составлять 7 метров. На этих дорогах построено 663 моста и почти 5 тысяч водопропускных труб, которые важно поддерживать в надлежащем состоянии.

В первую очередь преобразования касаются развития трансъевропейских транспортных коридоров 1-А и 9-Д, проходящих по территории области, а также возведения обходных дорог городов, мостовых переходов, транспортных развязок.

Кроме того, проводится реконструкция дороги А-229, которая соединяет Калининград с Литвой, и дороги А 216. Мы построили в обход города Советска новый мост через реку Неман недалеко от моста королевы Луизы, по которому сейчас происходит сообщение с Литвой.

Калининградская область входит в десятку регионов, в которых самые безопасные дороги. Среди наших амбициозных задач – обустраивать работу в дорожной сфере таким образом, чтобы не только создавать сеть хороших дорог, но и уменьшать количество ДТП. Мы боремся за каждого жителя, чтобы не было пострадавших, раненых, а тем более погибших.

В РФ запущен приоритетный проект «Безопасные качественные дороги», в котором принимают участие 38 агломераций, в их числе и Калининградская. Программа рассчитана до 2025 года.

Сегодня мы прокладываем новые улицы, которые решают транспортные проблемы. Все наши программы направлены на то, чтобы сделать наш регион привлекательным. Подчеркну, что регион находит большую поддержку у федерального центра. Но мы помним, что федеральные деньги – это не только благо, но и большой вызов.

– Удается ли сохранять историческое наследие в сфере дорожного строительства?

– Как известно, большая часть дорог в Восточной Пруссии была выложена брусчаткой. На дорогах, по которым идет основной трафик, мы меняем дорожные покрытия на современные. В регионе помимо областного центра еще 22 города. Мы оставляем брусчатые улочки в центрах, на пешеходных зонах. Наша цель – удержать баланс между сохранением исторического наследия и комфортом.

– Как проходит подготовка к чемпионату мира по футболу, который среди других российских городов принимает и Калининград?

– В регионе строится стадион на 35 тысяч мест, оборудуются площадки для тренировок, гостиницы для проживания команд, болельщиков. Наши обязательства по этому амбициозному проекту – обеспечить транспортной инфраструктурой данные мероприятия.

Стадион строится на острове Октябрьский в г. Калининграде. Наша задача – обустроить улично-дорожную сеть, мы также строим мосты, новые эстакады, делаем реконструкцию основных въездов, строим парковки для болельщиков. Это беспрецедентное дорожное строительство, развернутое у нас в регионе, которое продолжится и в дальнейшем.

Если говорить о других крупных дорожных объектах, то можно отметить, что в 2007 году был запущен проект строительства Приморского кольца – скоростная магистраль, которая соединяет город Калининград, подходит к нашему международному аэропорту Храброво и идет к приморским городам Приморск, Светлогорск, Зеленоградск. Сейчас принято решение на федеральном уровне, что будет продолжено строительство этого кольца до порта Балтийск.

– Как известно, реконструируется и Калининградский аэропорт. Каковы планы в сфере авиаперевозок?

– Сегодня сообщение с материковой Россией проходит через границы двух государств – Литвы и Беларуси. С Литвой действует упрощенное оформление проездных документов. За прошлый год железнодорожным транспортом перевезено 500 тысяч человек, а вот самолетами – 1,570 млн. Аэропорт Храброво сегодня реконструируется, при этом полеты не прекращаются. Реконструируются взлетная полоса, территория аэропорта, здание аэровокзала, оборудуются международные пункты пропуска. Реконструкция ведется с применением самых современных технологий, материалов. Словом, сегодня это одна большая стройка, которая ведется на действующем объекте. Аэропорт становится другим – современным, комфортным. Работы будут завершены к марту 2018 года. В планах довести пропускную способность аэропорта до 5 млн пассажиров в год.

– Каковы перспективы развития международного транспортного сообщения в Калининградской области?

– По железной дороге перевозятся пассажиры, грузы. Но их количество уменьшается. Сегодня мы вынуждены констатировать, что «Литовские железные дороги» применяют разную тарифную политику в отношении перевозок по направлению Клайпеды и Калининграда, поэтому считаем целесообразным развивать другие виды транспортных сообщений, в частности паромного. Как альтернатива железнодорожному сообщению ставка делается на авиационное, морское сообщение. В течение двух лет планируется построить дополнительные паромы, которые будут курсировать по маршруту Калининград – Усть-Луга (Ленинградская область).

Железная дорога в Калининградском регионе имеет свои особенности: в области два вида колеи: «узкая» (европейская) и «широкая», соответствующая российским стандартам. Работа организована по принципу «сухого» порта – грузы с «узкой» колеи переставляются на «широкую» и продолжают движение на Восток.

Сегодня в Калининграде работает морской порт, причем в этом году, несмотря на неблагоприятную тарифную политику соседних стран, наметился прирост по объему портовых перевозок – по сравнению с предыдущим годом объемы перевозок увеличились на 16 проц. Планируем начать строительство порта в Пионерском, который будет принимать круизные и пассажирские суда, создавая дополнительные возможности для развития туристического кластера Калининградской области. Работы должны начаться в этом году. Для этого есть все резервы и ресурсы. Этот проект важен для улучшения транспортной доступности региона. Терминал сможет принимать 250 тысяч пассажиров круизных судов и перевозить до 80 тысяч единиц накатной техники на паромных судах, об этом говорилось на совещании, посвященном перспективам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада Российской Федерации, которое прошло в минувшем августе в Калининградской области.

– Какие шаги намерен предпринять регион в связи с объявлением о выходе Литвы из энергетического кольца БРЭЛЛ?

– В рамках обеспечения надежного функционирования энергосистемы региона в Калининградской области ведется строительство четырех электростанций и электрических сетей для выдачи мощности с новых генерирующих объектов. Две электростанции будут запущены уже в январе 2018 года. Также планируется выполнение мероприятий по увеличению объема Калининградского подземного хранилища газа и строительства терминала сжиженного природного газа.

Комплекс проводимых мер позволит обеспечить вопросы транспортной, энергетической безопасности российского эксклава на Балтике.

– Благодарю за беседу.

Галина КУРБАНОВА

Досье «ЛК»

Дятлова Елена Ивановна, министр развития инфраструктуры Калининградской области

Родилась 6 октября 1973 г. в городе Светлогорске Калининградской области. В 1995 году окончила Калининградский Государственный технический университет по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления».

С 1996 года – ведущий специалист Государственной налоговой инспекции по Московскому району г.Калининграда.

С 1998 года – начальник отдела комплексного развития налоговых органов в Управлении Федеральной налоговой службы России по Калининградской области.

С 2005 года – начальник управления экономического развития Гурьевского муниципального района.

С 2010 года – руководитель (директор) Конкурсного агентства Калининградской области.

С 2013 года – по настоящее время министр развития инфраструктуры Калининградской области

Замужем, имеет дочь.

Метки: N48 (1188) 30 ноября