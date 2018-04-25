Kamineros grupe разрешено расширяться в Клайпедском порту

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После того, как суды оправдали предпринимателя Арунаса Туму, специальная правительственная комиссия изменила свое решение и постановила, что контролируемая им группа предприятий железнодорожных грузоперевозок и портовых погрузочных предприятий Kamineros grupe соответствует интересам национальной безопасности и может расширяться в Клайпедском порту.

В феврале этого года Комиссия по координированию охраны важных для обеспечения национальной безопасности объектов постановила, что грузовой терминал Kaminera не соответствует интересам национальной безопасности — комиссия исходила из информации, что А. Тума совершил преступление, однако в июне Вильнюсский окружной суд его оправдал. Несмотря на то, что судебное определение вступило в законную силу, окончательное решение еще не принято — его, скорее всего, в следующем году объявит Верховный суд Литвы.

Kamineros grupe оспорила решение комиссии в судах. Советник премьера Томас Бяржинскас сообщил BNS, что еще во время судебных споров, 29 августа грузовой терминал Kaminera снова обратился в комиссию с просьбой еще раз дать оценку, соответствует ли компания интересам национальной безопасности.

«Поскольку во время подачи этой просьбы вступившим в законную силу в отношении А. Тумы решением суда предъявленные ему обвинения были сняты, комиссия 18 сентября ответила, что компания соответствует интересам национальной безопасности», — сказал BNS Т. Бяржинскас.

Действующий в южной части Клайпедского порта грузовой терминал Kaminera хочет снять в аренду новый участок земли площадью около 200 кв. метров, который граничит с территорией порта. Компания была единственным участником объявленного портом конкурса на аренду.

По словам директора грузового терминала Kaminera Вайдаса Инты, компания намерена использовать этот участок для складирования и погрузок.

Kamineros grupe получила в прошлом году 45,3 млн евро консолидированных доходов — на 2% больше, чем в 2016 году (44,4 млн евро), она понесла 457 тыс. евро чистых убытков (619 тыс. евро чистой прибыли).

BNS