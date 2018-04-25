Канада в два раза сократила штат посольства на Кубе

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Власти Канада приняли решение сократить в два раза число сотрудников посольства на Кубе. Об этом говорится в заявлении канадского министерства иностранных дел, опубликованного в среду, 30 января. Причиной указана «забота о здоровье и безопасности сотрудников» посольства.

Отмечается, что за последние два года 14 сотрудников посольства и членов их семей столкнулись с «необычными симптомами»: головокружение, упадок сил, головные боли, проблемы со зрением и слухом, потеря равновесия, тошнота и ослабление концентрации. В заявлении МИД говорится, что причины заболевания «на данный момент не выявлены».

«Канада сохранит свое посольство в Гаване во главе с послом. Канадцам на Кубе будет доступно полное консульское обслуживание. Однако некоторые другие программы могут быть скорректированы», – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось о похожих симптомах и у 25 сотрудников посольства США на Кубе и членов их семей. Американская сторона полагает, что их дипломаты подвергаются «акустическим атакам».

При этом США не нашли доказательств «акустических атак» на сотрудников посольства в Гаване.

korrespondent.net