Канадский гигант электронной торговли Shopify купил за 15 млн. долларов (около 13,8 млн. евро) литовский стартап Oberlo. Это подтвердил BNS один из создателей Oberlo Томас Шлимас.
“Мы можем подтвердить, что всю коммуникацию отдали Shopify”, – сказал BNS Т. Шлимас.
Сделка завершена 28 апреля, сообщает в новостной рассылке Valitas Capitals Partners.
Oberlo предоставляет услуги товарного каталога, позволяющие владельцам электронных магазинов перепродавать товары, не приобретая их самим.
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