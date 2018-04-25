Канал HBO представил официальный трейлер восьмого сезона «Игры престолов»

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Ждать официальный трейлер заключительного сезона культового сериала пришлось больше года. Через полтора месяца стартует финальный сезон, а пока можно насладиться первыми кадрами последних эпизодов в полноценном официальном трейлере.

Создатели «Игры престолов» не отступили от своей задумки по возможности не раскрывать никаких деталей. Такому правилу, как видно, следовали и при изготовлении официального трейлера — ролик еще больше интригует. За полторы минуты видео можно получить гамму эмоций, очень уж красочный вышел ролик.

Можно стать свидетелем ужаса Арьи Старк, увидеть полет драконов в Винтерфелле, от сцены с Джоном Сноу, направляющегося к Рейегалю, перехватывает дыхание. В общем, все идет к тому, что зрителей в заключительном сезоне ждет самая впечатляющая битва в истории телевидения.

В трейлере можно также увидеть и других ключевых персонажей, по которым зрители успели уже соскучиться: Джейме Ланнистера, Джендри Уотерса, Миссандею и Серого червя, Джораха Мормонта и Пса, а также королеву Серсею, в одиночестве восседающую на Железном троне. «Наш враг не устает, не останавливается, ничего не чувствует», – утверждает Джон Сноу. Значит, все герои этой увлекательной истории рискуют не вернуться с поля боя.

Первый из шести заключительных эпизодов «Игры престолов» выйдет на экраны уже 14 апреля 2019 года.

belta.by