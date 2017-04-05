Каналу «РТР-Планета» снова грозят санкции

Чуть больше месяца назад истек срок ограничений на ретрансляцию российского телеканала «РТР-Планета» в Литве, а комиссия по надзору за телепродукцией уже снова получила жалобу по поводу вероятного подстрекательства к войне в телепрограмме этого канала.

«Поступила жалоба, мы написали ответ, что возможны нарушения», – сказал BNS председатель Литовской комиссии по радио и ТВ (ЛКРТВ) Эдмундас Вайтекунас.

Как утверждает ЛКРТВ, в жалобе содержится просьба дать оценку показанной 16 марта программе «Поединок. Программа Владимира Соловьева», в которой депутат Госдумы Владимир Жириновский отрицает право бывших республик СССР на самостоятельность и независимость, а также обещает при помощи угроз силой восстановить границы бывшего Советского Союза.

Последний раз ретрансляция канала «РТР-Планета» из-за подстрекательства к войне, разжигания ненависти и межнациональной розни была запрещена на три месяца в ноябре прошлого года, срок санкции истек 21 февраля. Тогда нарушения тоже были зафиксированы в программе «Поединок», в которой тоже выступал В. Жириновский.

«РТР-Планета» обжаловала это решение Еврокомиссии, однако последняя объявила, что оно не противоречило европейскому праву, потому что нескольким государствам, включая страны Балтии, угрожали оккупацией и войной. МИД России тогда назвал запрет на ретрансляцию телеканала «цензурированием информационного пространства».

Инф. «ЛК»

Метки: N14 (1154) 6 апреля, канал, РТР-планета, санкции