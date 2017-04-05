  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.04.05 Текущий номер: N13 (1153) 30 марта
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Каналу «РТР-Планета» снова грозят санкции

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 05, 10:52   |   Комментариев: 0

Чуть больше месяца назад истек срок ограничений на ретрансляцию российского телеканала «РТР-Планета» в Литве, а комиссия по надзору за телепродукцией уже снова получила жалобу по поводу вероятного подстрекательства к войне в телепрограмме этого канала.

LTK0503-1«Поступила жалоба, мы написали ответ, что возможны нарушения», – сказал BNS председатель Литовской комиссии по радио и ТВ (ЛКРТВ) Эдмундас Вайтекунас.

Как утверждает ЛКРТВ, в жалобе содержится просьба дать оценку показанной 16 марта программе «Поединок. Программа Владимира Соловьева», в которой депутат Госдумы Владимир Жириновский отрицает право бывших республик СССР на самостоятельность и независимость, а также обещает при помощи угроз силой восстановить границы бывшего Советского Союза.

Последний раз ретрансляция канала «РТР-Планета» из-за подстрекательства к войне, разжигания ненависти и межнациональной розни была запрещена на три месяца в ноябре прошлого года, срок санкции истек 21 февраля. Тогда нарушения тоже были зафиксированы в программе «Поединок», в которой тоже выступал В. Жириновский.

«РТР-Планета» обжаловала это решение Еврокомиссии, однако последняя объявила, что оно не противоречило европейскому праву, потому что нескольким государствам, включая страны Балтии, угрожали оккупацией и войной. МИД России тогда назвал запрет на ретрансляцию телеканала «цензурированием информационного пространства».

Инф. «ЛК»

Метки:  , , ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Защитный вопрос *

Реклама
Сегодня в Литве
Мы в Фейсбуке!
﻿