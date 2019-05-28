Канцлер Германии призвала Г. Науседу вместе брать ответственность за Европу

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Канцлер Германии Ангела Меркель, поздравившая избранного президентом Литвы Гитанаса Науседу, призвала его вместе взять ответственность за будущее Европы.

«Я рада, что во время вашего руководства будут защищаться европейские ценности, особенно принцип верховенства права. Сегодня в Евросоюзе мы столкнулись с вызовами, которые мы сможем обуздать, сплотив общую ответственность за будущее Европы», – отметила канцлер в поздравлении во вторник.

Она подчеркнула, что Литва и Германия «тесно связаны» своей дружбой и партнерство в НАТО и ЕС.

Г. Науседа приступит к президентским обязанностям после инаугурации в июле.

BNS

Фото jmax.gerlach on Foter.com / CC BY-SA