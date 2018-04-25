Канцлер Германии в Литве встретится с руководством страны, посетит военных

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Прибывающая на следующей неделе в Литву канцлер Германии Ангела Меркель встретится с литовским президентом Далей Грибаускайте и премьер-министрами Балтийских стран, сообщила в пятницу администрация президента.

А. Меркель также побывает в Рукле, где встретится с немецкими военными, которые возглавляют дислоцированный в прошлом году в Литве международный батальон НАТО.

По сообщению администрации президента, начинающийся в следующую пятницу визит канцлера «отражает особо укрепляющиеся в последнее время связи Литвы и Германии как на двухсторонней основе, так и в рамках сотрудничества в ЕС и НАТО».

Д. Грибаускайте намерена обсудить с А. Меркель актуальные вопросы повестки работы ЕС, сотрудничество в оборонной сфере, экономические связи, говорится в сообщении.

Лидеры Германии и Литвы обсудят ответ ЕС на вызовы миграции, процесс выхода Соединенного Королевства из ЕС, новый многолетний бюджет блока.

Германия — одна из основных партнеров Литвы в приобретении вооружений. Литва закупает у Германии боевые машины пехоты, самоходные гаубицы, бронированные машины, артиллерийские орудия для судов ВМС, автоматические винтовки и гранатометы.

Германия также третий крупнейший иностранный инвестор в Литве — производитель автодеталей Continental летом приступил к строительству завода стоимостью 95 млн евро в Каунасской свободной экономической зоне. Это крупнейшая инвестиция в производственный сектор Литвы за последние 20 лет.

Это будет третий визит А. Меркель в Литву.

BNS