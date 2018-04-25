Кандидат на пост главы Совета Европы А. Кубилюс будет представлен представителям стран

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В среду литовский консерватор Андрюс Кубилюс и еще три кандидата на должность генерального секретаря Совета Европы (СЕ) будут представлены представителям стран этой организации в Страсбурге.

На заседании так называемого Комитета министров Совета Европы бывший премьер и член парламент А. Кубилюс будет представлен вторым после бельгийского министра иностранных дел Дидье Рейндерса.

На заседании также будут представлены бывшая министр иностранных дел Греции Дора Бакояннис и министр иностранных дел Хорватии Мария Пейчинович Бурич.

В письме Совету Европы МИД Литвы отмечает, что у А. Кубилюса есть «значительный опыт, стратегическое видение и многолетняя компетенция в международных делах»

«За свою политическую карьеру господин Кубилюс продемонстрировал твердое обязательства сохранять высшие стандарты интегрального подхода и демократии, а также уважение к идеалам и общим ценностям Совета Европы», – отмечает глава МИД Линас Линкявичюс в презентационном письме.

В Комитет министров входят министры иностранных дел стран Совета Европы или замещающие их дипломаты.

Через неделю комитет решит, кого из кандидатов выдвигать на рассмотрение Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Совет Европы — это организация, не связанная с Евросоюзом, в нее входят и такие страны, как Турция и Сербия. Ее деятельность в основном сконцентрирована на защите прав человека, в него входят 47 государств.

BNS