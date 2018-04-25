Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский объявил о возбуждении против него уголовного дела

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Шоумен Владимир Зеленский, выдвинувший свою кандидатуру на президентских выборах на Украине, заявил, что против него готовятся провокации. По данным политика, его пытаются опорочить обвинениями в связях с ЛНР, а также привлечь к уголовной ответственности за отмывание денег.

«Сейчас власть уже пробила дно. Во-первых, начали прослушивать мой офис. Во-вторых, регистрируют уголовное дело против меня, против «Квартала» — отмывание каких-то там денег. Третье — появилась информация, что специальные люди ищут контакты на территории ЛНР, чтобы там установить мои политические билборды, билборды с моим лицом», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном на его страничке в Facebook.

По словам Зеленского, «депутат из одной партии из трех букв… регистрирует уголовное дело лично против него». Кандидат в президенты добавил, что ему, а также детям и другим родственникам поступают угрозы. «На все это тратили миллионы долларов», — отметил он.

Также шоумен допустил, что в ближайшее время в отношении него заведут еще одно уголовное производство: якобы в 2002 году Зеленский, управляя автомобилем, сбил в Черниговской области человека.

Кандидат в президенты, который является фаворитом предвыборной гонки, заверил, что все попытки властей выбить его из политической гонки не сработают. «Мы все запоминаем, ничего не забудем и ответим в рамках закона», — заключил Зеленский, обращаясь к неким «фейкометам».

Упомянутая в заявлении Зеленского «Студия Квартал 95» — украинская компания, занимающаяся производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью. Она была основана Зеленским в 2003 году на базе команды КВН «95-й квартал», уточняет РБК.

4 марта 2019 года полиция Киева сообщила, что проверяет информацию об установке неизвестного технического оборудования возле офиса кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, расположенного в доме N3 на Белорусской улице в Киеве. Аппаратуру обнаружил охранник кандидата в президенты на крыше жилого дома.

В свою очередь, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уточнил, что найденное оборудование предназначено для прослушки, передает «Интерфакс».

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) УК Украины.

Вместе с тем, как сообщил член коллегии МВД Украины, народный депутат от фракции «Народный фронт» Антон Геращенко, прослушивающие устройства, которые нашли в офисе Зеленского — специального назначения. Их продают только субъектам оперативно-разыскной деятельности, имеющим лицензию, выдаваемую СБУ, пишет Gordon.ua.

В Службе безопасности Украины заявили, что проводят оперативно-технические мероприятия по адресу Белорусская, 26 в Киеве, но эти мероприятия никак не связаны с кандидатами в президенты Украины или их окружением.

Президентские выборы на Украине назначены на 31 марта. Центризбирком страны зарегистрировал рекордное количество кандидатов на пост главы государства — 44, но затем двое из них заявили о выходе из президентской гонки. В частности, в среду свою кандидатуру снял полковник Сергей Кривонос, решивший поддержать тем самым президента Петра Порошенко.

Согласно данным опросов, в первом туре выборов президента Украины за Владимира Зеленского готовы проголосовать до 25% из тех, кто планирует участвовать в голосовании. Лидера всеукраинского объединения (ВО) «Батькивщина» Юлию Тимошенко и действующего президента Петра Порошенко поддерживают примерно равные доли избирателей — 14-16%.

Также, согласно проведенному опросу, 11,7% респондентов поддержали бы на выборах кандидата от «Оппозиционной платформы — За життя» Юрия Бойко, 7,1% — лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, 4,6% — лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

NEWSru.com