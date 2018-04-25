Кандидатуры министров еще не определены

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На этой неделе, когда Сейм соберется на пленарные заседания продленной осенней сессии, принесет присягу новый министр культуры Миндаугас Квяткаускас. Кто займет посты министра окружающей среды и министра образования, науки и спорта, пока что не ясно.

7 января прошел ровно месяц с того дня, как президент подписала декреты об увольнении Юргиты Пятраускене, Лианы Руоките-Йонссон и Кястутиса Навицкаса, сообщает LRT.

Поиск нового министра культуры не вызвал много политических дискуссий. Президент еще 18 декабря подписала декрет о назначении литературоведа М. Квяткаускаса на эту должность. Но переговоры по поводу кандидатур на посты других двух министров идут в течение всего месяца.

Саулюс Сквярнялис сказал, что на посты министра окружающей среды и министра образования, науки и спорта есть много желающих, но тех, кто может занять эти должности, немного меньше. Правящие надеются, что, когда Сейм соберется на пленарные заседания продленной осенней сессии, возможно, принесут присягу все три министра.

На пленарные заседания Сейм соберется в пятницу, 11 января, в субботу, 12 января, планирует завершить осеннюю сессию.

Информация «ЛК», BNS