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Главная избирательная комиссия (ГИК) Литвы публикует списки кандидатов в совет самоуправлений и списки кандидатов в мэры. Кандидаты и их списки в каждом самоуправлении публикуются на веб-сайте Центральной избирательной комиссии www.vrk.lt.

«ГИК публикует на своем сайте списки кандидатов, где все смогут найти биографии кандидатов, декларации имущества и доходов, прочую информацию, предоставленную в документах», – сообщила BNS председатель ГИК Лаура Матийошайтите.

В целом в 60-ти самоуправлениях партии и общественные избирательные комитеты выдвигают более 460 списков кандидатов.

На муниципальных выборах сразятся около 13,7 тыс. кандидатов, на пост мэра претендуют более 400 политиков.

Документы с заявлением о желании баллотироваться подали более 14 тыс. претендентов, однако несколько сотен были исключены по причине слишком поздно поданных деклараций, скрытой судимости, декларированного в другом самоуправлении места проживания и по другим причинам.

Также несколько избирательных списков были исключены по причине того, что после исключения из них некоторых кандидатов, в списке не осталось требующегося количества претендентов. Закон предусматривает, что в списке кандидатов не может быть мене половины количества членов совета этого самоуправления.

Прямые выборы мэров и выборы в советы самоуправлений Литвы состоятся 3 марта.

Информация Центральной избирательной комиссии