Кандидаты в еврокомиссары есть и в правительстве, и за его пределами

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Кандидат Литвы в члены Еврокомиссии будет предложен, когда будет сформировано правящее большинство и будет заключено соглашение по новому правительству, утверждают лидеры правящих.

По словам премьера Саулюса Сквярнялиса, потенциальные кандидаты есть и среди членов нынешнего правительства, и за его пределами.

«Процедуры начинаются с того, что правительство решает и рассматривает. Таких процедур еще не было. А кандидатов действительно много, и в нашем работающем правительстве есть несколько, и не только в правительстве», – заявил глава Кабмина в четверг журналистам в сейме.

С. Сквярнялис не комментирует, рассмотрит ли он сам возможность работы в Еврокомиссии.

«Сегодня преждевременно об этом говорить. Мы говорим о других процессах сегодня в стране, давайте сконцентрируемся сначала на этом», — сказал он.

Глава правительства также сообщил, что эта позиция должна зависеть от основной политической силы в сейме.

«Я не думаю, что это должно непосредственно связываться с партией или фракцией «аграриев», но, естественно, что она самая большая, и поэтому и в следующем большинстве, политическая сила должна бы делегировать своего представителя», – пояснил он.

По закону, кандидата предлагает правительство с одобрения президента Литовской Республики.

Срок полномочий Еврокомиссии нынешнего созыва завершится в октябре, сейчас идут переговоры о новом председателе ЕК.

Среди кандидатов упоминается и Г. Киркилас

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис сообщил BNS, что, по его мнению, было бы лучше всего, если бы С. Сквярнялис остался руководить кабинетом министров.

«Я бы очень хотел, чтобы С. Сквярнялис продолжил премьерскую работу. И возможно Литва этого очень бы хотела», – сказал он в ответ на вопрос о кандидатуре С. Сквярнялиса в еврокомиссары.

Глава парламента добавил, что при избрании кандидата, прежде всего, будет оцениваться его личная компетенция.

«Это должен быть человек, разбирающийся, было бы хорошо, чтобы это был известный политик. Например, Латвию представлял Валдис Домбровскис, бывший премьер, вице-председатель Комиссии», – рассуждал В. Пранцкетис.

В качестве одной из подходящих кандидатур он упомянул вице-председателя сейма, социал-трудовика и экс-премьера Гядиминаса Киркиласа.

«Возможно, Г. Киркилас был бы подходящим лицом, он руководили и правительством, был и министром обороны, и в сейме столько много лет, и английский язык прекрасный. Если бы рассматривалась его кандидатура, можно было бы поговорить с ним», – сказал BNS В. Пранцкетис.

Глава Литовского союза крестьян и «зеленых» (ЛСКЗ, «аграриев») Рамунас Карбаускис заявил, что «коллега Гядиминас может быть всем, кем только захочет, но будет ли он им, это вопрос совершенно от него не зависящий».

«Мы не рассматриваем никаких кандидатур, самое важное сейчас — сформировать новое правительство, расширить коалицию, и согласно порядку, правительство предложит, сейм, проголосовав, должен будет одобрить, в этом процессе участвует президент», – напомнил Р. Карбаускис.

Среди других возможных кандидатов ранее упоминались министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, министр коммуникаций и транспорта Рокас Масюлис, министр юстиции Эльвинас Янкявичюс, другие министры и дипломаты.

BNS