Каникулы под сенью Мельпомены

Любите ли вы театр? Любите ли вы его так, как одна клайпедская школа, вот уже 16 лет созывающая в весенние каникулы на театральный праздник юных артистов из разных стран?

Международный фестиваль детских и юношеских театров «Янтарная заря» клайпедская школа им. М. Горького проводит раз в два года, и нынешний фестиваль уже восьмой по счету. В нем приняли участие около 200 юных артистов и их педагогов из восьми стран – Литвы, Латвии, Эстонии, России, Украины, Беларуси, Польши и Ирландии.

«В подготовке и проведении международного театрального фестиваля принимает участие без преувеличения вся школа – учителя, ученики и их родители, технический персонал. Всех гостей надо встретить, разместить, организовать питание и досуг. Но мы справляемся. Каждый знает свои обязанности: одни ребята отвечают за визуальное, другие – за звуковое оформление фестиваля, третьи принимают и сопровождают гостей. Так они учатся ответственности, гостеприимству», – рассказывает президент фестиваля, директор школы Ирина Наркявичене, которая по традиции в день открытия «Янтарной зари» передает своим воспитанникам под самоуправление символический ключ от школы.

За годы существования «Янтарной зари» у школы им. М. Горького появилось много верных друзей. Это и польский театр «Под МОСТом» из Гданьска, эстонский театр «Другое небо» из Силламяэ, лиепайский театр «Балаганчик», не пропустивший ни одного фестиваля. Украинский театр «Чудеса в решете» приезжает в Клайпеду в четвертый раз и, как сказала его руководитель Наталья Устинова, каждый раз с нетерпением ждет новых встреч. А вот ребята из липецкой театральной студии ТЭМ, а также маленькие артисты из ирландского Дублина побывали в Литве впервые.

«Это первые наши гастроли – театру-студии «Swords House» при Дублинской школе развития русского языка всего два года. Мы привезли спектакль «Волк и семеро козлят на новый лад», который очень тепло встретили зрители. Кстати, среди них было и много бабушек-дедушек с пирожками и котлетками, примчавшихся повидать своих внучат из Латвии и Эстонии, откуда наши дети родом. Мы увозим домой две награды – специальный диплом «За международный дебют» и диплом Алисе Ивановой «За актерскую работу в спектакле», – поделилась радостью режиссер Светлана Грицай.

После каждого фестивального дня руководители театральных коллективов собирались на разбор спектаклей. Суждения были профессиональны и порой нелицеприятны. Критические замечания коллег, как считает организатор фестиваля, учитель-режиссер школы им. Горького Галина Семенова, важны и необходимы, ведь при неправильном подходе к формированию творческого начала у детей можно нанести непоправимый вред. Как признался даже такой опытный режиссер, как Евгений Крайзель, возглавляющий красноярский театр современного искусства «Этти Детти», он услышал много дельных замечаний и советов. «Не знаю, как другие режиссеры, но лично я считаю критические суждения в мой адрес бесценными, особенно из уст такого непререкаемого авторитета в области сценического искусства, как Галина Ивановна Семенова», – не скрывал Евгений.

Параллельно со взрослым жюри фестиваля, которое возглавляла заведующая театральным отделом Литовского центра народной культуры Ирена Мацюлявичене, работало и детское жюри, в которое вошли по одному представителю от каждого театрального коллектива. Его мнение было едва ли не решающим при определении победителей. Как заметил один из членов жюри, взрослым следовало бы поучиться у ребят открытости, непосредственности и толерантности, с какими они выносили свои оценки. При том что фестиваль это все-таки конкурс, в нем напрочь отсутствует дух соперничества. И это тоже заслуга школьного коллектива, сумевшего создать теплую, дружескую атмосферу.

«Наш фестиваль хорошо бы показать политикам – пусть бы поучились у детей той искренности и сердечности, с какими они общаются, взявшись за руки. Поучились бы, как надо любить и принимать друг друга. И еще мы, коллеги, не перестаем восхищаться нашей Галиной Ивановной Семеновой: как у нее получается, что подопечные становятся фанатами сцены и своей школы? В ее руках даже отпетый хулиган начинает любить литературу и искусство. Восхищает ее безграничное служение театру и своему делу. Буквально в ночь перед фестивалем она вместе со своими воспитанниками вернулась из Риги, с театрального фестиваля «Русская классика», и привезла оттуда Гран-при, которым за спектакль «Репка» был награжден 2-й театральный класс школы им. М. Горького. А рано утром она уже ехала встречать гостей фестиваля и оставалась на ногах до глубокой ночи. И так каждый фестивальный день!» – говорит учитель-методист школы им. М. Горького Марина Тараховская, которая с легкой руки все той же Галины Ивановны тоже играет в учительском театре школы «Перемена» и пишет пьесы.

Хозяева фестиваля постарались, чтобы и после спектаклей гости не скучали. Театральный капустник, дискотека дружбы, фестивальная юморина, скетч-шоу – все вечера были один интереснее другого. Несмотря на скудный бюджет, удалось даже организовать экскурсию в Палангу, благо Генеральное консульство России в Клайпеде предоставило школе автобус.

«Янтарная заря» – это не только зрелищные спектакли на основе хорошей литературы. Это своего рода школа, где учатся и юные артисты, и их педагоги. Мы проводим мастер-классы по сценической речи, по актерскому мастерству. В этом году нам всем повезло побывать на мастер-классах, которые вела заслуженная артистка Украины, профессор из Харькова Людмила Важнева. Во-вторых, вовлекая своих учеников в организацию фестиваля, мы прививаем им навыки общения, гостеприимства и заботы, социализируя их в обществе. Сотни детей проводят каникулы в атмосфере творчества, созидания и добра. Когда в последний день фестиваля в зале погасли свечи, у многих ребят в глазах стояли слезы. Неправда, что нынешняя молодежь погрязла в Интернете и не умеет сочувствовать и сопереживать. Надо только показать им другой, прекрасный мир», – утверждает завуч школы им. М. Горького Ирена Ракуцева.

Расставаясь с гостеприимными клайпедчанами, гости говорили в один голос: «У вас уникальная школа, потрясающе демократичные учителя! Впечатлений хватит на все два года до новой встречи!». Это действительно единственная школа в Литве, которая вот уже 16 лет сама, без помощи властей проводит фестивали международного уровня. Правда, Клайпедское самоуправление выделило в этом году на «Янтарную зарю» 400 евро…

А Гран-при фестиваля «Янтарная заря – 2017» достался театру «Ажуолинас» из Кретинги за спектакль «Вино из одуванчиков» по Рею Брэдбери.

Елена ЛИСТОПАД

Фото Ирины АЛЕКСЕЕНКО

Метки: N16 (1156) 20 апреля, Международный фестиваль, Янтарная заря