Карбаускис: если не сменится глава сейма, возможны досрочные выборы

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Лидер правящих в Литве «аграриев» Рамунас Карбаускис предупредил, что если не удастся сменить председателя сейма, то сложившаяся ситуация может привести к досрочным парламентским выборам.

«Если не произойдет смены на позиции председателя сейма, коалиционный договор не будет действовать. Если он не будет действовать, тогда у предлагаемого Литовским союзом крестьян и зеленых (ЛСКЗ) премьера Саулюса Сквярнялиса не будет возможности формировать правительство. (…) Это значит, что мы идем к ситуации, в которой неизбежно будут внеочередные выборы», — сказал Р. Карбаускис BNS.

ЛСКЗ, Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП) и партия «Порядок и справедливость» (ПС) в четверг подписали меморандум о правящей коалиции, в котором намечено, что должность спикера сейма получат социал-трудовики.

Р. Карбаускис сказал, что партия рассмотрит возможность исключения занимающего сейчас пост спикер сейма Виктораса Пранцкетиса их своих рядов, «если он будет разрушать коалицию своими действиями».

Спикер сейма не намерен уходить с должности и говорит, что это личное желание Р. Карбаускиса, а не позиция парламента.

Он также обвинил лидера партии в авторитарном правлении и предложил ему покинуть пост председателя партии.

Между тем Р. Карбаускис обвинил В. Пранцкетиса в «попытке спровоцировать государственный кризис» и сказал, что такие заявления председателя сейма являются из ряда вон выходящими и не отражают мнение партии.

«Я очень сомневаюсь, что те слова, которые мне нужно сказать, имеют что-то общее с волей членов партии», — сказал председатель ЛСКЗ.

«В отчаянии и злости председатель сейма просто не понимает, что, говоря о партийных делах, он сильно путает ситуацию, в которой имеет место такое безоглядное желание сохранить свой пост, а это затмевает ему понимание того, что это проблема уже не ЛСКЗ и отношения друг к другу. Это объективная реальность», — добавил он.

Р. Карбаускис допускает, что в случае передачи должности спикера социал-трудовикам парламент может возглавить лидер ЛСДТП Гядиминас Киркилас.

Председатель «аграриев» сказал, что В. Пранцкетис — «прекрасный председатель сейма, никто в этом не сомневается», но сменить его обязывает соглашение с будущими партнерами по коалиции.

BNS