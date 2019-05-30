Карбаускис за неделю надеется договориться о коалиции

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Глава Литовского союза крестьян и «зеленых» (ЛСКЗ, «аграриев») Рамунас Карбаускис надеется, что начинающиеся в четверг переговоры о правящей коалиции продлятся неделю.

«Сегодня они начинаются, формат – переговорные группы, они встречаются, и я надеюсь, что в ближайшее время у нас будут новости», – сказал журналистам в четверг в сейме Р. Карбаускис.

Премьер Саулюс Сквярнялис, в свою очередь, сказал, что переговоры проходят и между лидерами партий.

«Переговоры начались, я считаю, что они будут успешными и быстрыми», – сказал он.

С. Сквярнялис сказал, что сам участвует в этих переговорах. Он также отметил, что пока преждевременно говорить о том, какие министры могли бы остаться работать, а какие — нет. Работа министров не будет основным критерием в решении их судьбы.

«Если в коалиции решат, что сферы ответственности перераспределяются, и это политические силы, которые возможно вливаются в коалицию, естественно, что на ту сферу ответственности они предложат кандидата, чтобы он мог возглавлять то или иное министерство», – сказал С. Сквярнялис.

По его словам, красной линией на переговорах является «финансовый популизм и формирование полностью неприемлемых политических установок, которые полностью расходятся с правительственной программой».

«Аграрии» сформировали и переговорную группу более низкого уровня по вопросам расширения коалиции.

Р. Карбаускис сказал, что пока еще не может сказать, когда точно «переговорные группы смогут говорить о плане работ по правительственной программе».

«По нашему убеждению, правительственную программу менять не следует, просто план работ можно пересмотреть. Я очень надеюсь, что недели нам хватит», – сказал лидер ЛСКЗ.

По словам Р. Карбаускиса, в четверг должны начаться переговоры с Литовской социал-демократической трудовой партией (ЛСДТП), ожидается, что «Порядок и справедливость», Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей присоединяться в пятницу.

«Физически встречаются сегодня, уже начнется обсуждение с ЛСДТП, и я очень надеюсь, что и «Порядок и справедливость», а у Избирательной акции поляков сегодня очень много мероприятий, и практически, их председатель физически не может присоединиться к этим событиям, но надеюсь, что завтра присоединится», – сказал лидер «аграриев».

После президентских выборов «аграрии» заявили, что начинают переговоры о расширенной правящей коалиции. Социал-трудовики, партия «Порядок и справедливость» во вторник сообщили об остановке действовавших до сих пор коалиционных соглашений с «аграриями».

BNS

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