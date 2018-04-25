Каршеринг становится популярным в Европе

Рынок каршеринга в Европе — на подъеме, утверждают операторы. Поминутная аренда транспорта в настоящее время возможна во многих городах ЕС, сообщает АЗЕРТАДЖ. В одной только Чехии услуги каршеринга предлагают компании Car4Way, Autonapůl, Ajo48.

По утверждениям специалистов, одной машины хватает, в среднем, на 10 пользователей, причем предлагаемые автомобили не бывают старше трех лет. Мэрии многих европейских городов поддержали проект, предоставив пользователям возможность парковать машины по льготным ценам в местах, отведенных лишь для автомобилей местных жителей.

Краткосрочная аренда автомобилей в Европе по количеству компаний в отрасли ярче всего представлена в Германии (130 операторов). За ней в тройку лидеров попадают Великобритания (англичане называют такой способ аренды автомобиля car clubs) и Франция.

Эксплуатация автомобиля в каршегинг обходится дешевле услуг такси в Европе от двух до четырех раз. Стоимость рассчитывается поминутно или взимается по часам аренды, и колеблется от 10 до 50 евро в день. Возможность вернуть машину в короткий срок, например, через 32 минуты, остается главным преимуществом системы.