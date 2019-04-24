🔊 Воспроизвести

Впервые в Литве составленная карта пациентов с заболеваниями печени показала, что на 1000 жителей больше всего больных в крупных городах: Клайпеде, Паневежисе, Каунасе и Шяуляй. Наименьший процент жителей с заболеваниями печени был выявлен в самоуправлениях Каунасского, Калварийского, Алитусского и Вилкавишкского районов.

По словам медиков, уровень заболеваемости в крупнейших городах Литвы выше, потому что здесь проводится больше профилактических исследований, ставятся более точные диагнозы, население больше заботится о состоянии здоровья.

По словам врачей, на ранних стадиях заболеваний печени не появляется серьезных симптомов, а когда они возникают, часто бывает слишком поздно.

В Литве неалкогольная жировая болезнь печени ежегодно устанавливается у 6 тыс. женщин и 4,6 тыс. мужчин, цирроз печени выявляется у 1,5 тыс. женщин и 1,7 тыс. мужчин. С жировым гепатозом связаны такие проблемы со здоровьем, как ожирение, метаболический синдром, высокое кровяное давление, а иногда из-за лишнего веса просто не заметно увеличение печени.

По словам специалистов, распространение жирового гепатоза в Западной Европе, США составляет около 25%, поэтому вполне вероятно, что и в Литве много жителей, которым эта болезнь еще не диагностирована.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ