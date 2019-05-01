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Отныне жителям Вильнюса будет легче найти наиболее близко к ним расположенные социальные услуги и помощь, в которых они нуждаются: кризисные центры, службы социальной реабилитации для инвалидов, детские сады, а также дома для престарелых и инвалидов — все это можно увидеть на maps.vilnius.lt.

Этот проект появился в рамках плана предоставления социальных услуг на 2019 год, утвержденного городским советом столицы.

В нынешнем году больше внимания было уделено их качеству, а финансирование данного направления увеличилось на несколько тысяч евро. В принятом плане социального обслуживания — весь комплекс мер, включающий в себя развитие сети учреждений социального обслуживания, улучшение доступности и качества услуг для детей, молодежи и семей, инвалидов и престарелых, а также лиц, находящихся в зоне социального риска.

Карта социальных услуг также позволяет жителям оценить качество оказываемых услуг, а анализ полученных оценок поможет муниципалитету обеспечить контроль их качества.

Еще одно новшество — расширение спектра специализированных услуг для детей. С начала этого года Центр психосоциальной реабилитации «Gilė» вильнюсского детского дома социальной опеки оказывает интенсивную специализированную помощь детям с поведенческими и эмоциональными расстройствами, испытывающим болезненные переживания, например, в связи с насилием, родительским пренебрежением, психологической травмой и т.д.

Средства, выделяемые на финансирование муниципальных социальных услуг, с каждым годом увеличиваются. В 2017 году на эти цели было выделено почти 16,8 тыс. евро, в 2018-м — 22,8 тыс. евро, в 2019-м — 24,8 тыс. евро.

Больше внимания уделяется и социальным работникам. В 2019 году на повышение зарплат социальным работникам было выделено на 2 млн евро больше, чем в прошлом году. Общий фонд заработной платы составил 13 млн евро.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt