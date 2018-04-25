Картину Ренуара украли из аукционного дома в Вене

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Трое неизвестных украли из аукционного дома в Вене картину «Залив, море, зеленые скалы» кисти французского импрессиониста Пьера Огюста Ренуара. Об этом сообщает Associated Press.

По разным оценкам, украденное полотно оценивается в 120-160 тыс. евро. Кража была совершена еще 26 ноября, но известно об этом стало только после того, как австрийская полиция спустя два дня опубликовала фотографии похитителей и призвала общественность оказать помощь в поимке преступников, уточняет «Интерфакс».

По данным АР, трое мужчин в понедельник проникли в аукционный дом и сняли со стены картину, которая была выставлена на показ на втором этаже. Затем похитители скрылись через три разных выхода из здания.

Эту картину, написанную Ренуаром в 1895 году, планировали продать на аукционе 28 ноября.

NEWSru.com