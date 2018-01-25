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Катки в городе

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 25, 0:02   |   Комментариев: 0

В этом году возле школ города будет оборудовано вдвое больше бесплатных катков, чем в прошлом году – 18. Тренеры академии по хоккею Hockey Punks проведут бесплатные занятия с учащимися  1- 2 классов.

Фото BFL

Чтобы залить один каток, требуется 20-30 кубометров воды, на все 11 катков уйдет порядка 220-330 кубометров воды. Столько воды потребуется, чтобы наполнить 1500 стандартных ванн. Также работает каток в столичном парке «Вингис», за эстрадой.

Ледовая площадка открыта для всех желающих по рабочим дням – с 12 до 21 часа, по выходным и праздничным дням – с 10 до 21 часа. Вход на каток платный – 4 евро за 1 час ледового удовольствия. Если же вы придете со своими коньками, то час катания вам обойдется всего в 3 евро.

Каток в парке «Вингис», как сообщает сайт Вильнюсского самоуправления, оборудован вильнюсским клубом экстремальных видов спорта Arena. Более подробная информация – по телефону (8 659) 00806.

А те, кто замерзнет во время катания, смогут согреться горячим чаем или кофе в находящихся рядом кафе.

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