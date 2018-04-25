Каток будет действовать до весны

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Успешный и популярный проект фестиваля «Рождество в столице» — каток под открытым небом на площади Лукишкю будет действовать до 3 марта! В праздничный период на катке побывало более 8 тыс. вильнюсцев и гостей столицы.

«Праздники закончились, а зимние развлечения продолжаются. С учетом постоянно растущей популярности катка мы решили продлить его работу. Еще в течение нескольких месяцев вильнюсцы смогут играть в керлинг, хоккей, изучать технику катания на коньках, ученики в сопровождении учителей смогут заниматься здесь на уроках физкультуры.

Мы приглашаем всех кататься, дарить себе и близким хорошее настроение», — приглашает заместитель мэра Вильнюса Линас Квядаравичюс.

Каток, как и раньше, в рабочие дни будет открыт с 12.00 до 22.00, а в выходные дни — с 10.00 до 22.00. В рабочие дни на рождественском катке также будут проводиться бесплатные уроки по хоккею, керлингу и катанию на коньках.

Цена сеанса катания со своими коньками составляет 2 евро, с арендованными на катке коньками – 3 евро.

Этой зимой площадь Лукишкю озарилась новыми цветами. Новшествами программы фестиваля «Рождество в столице» стали рождественский каток и фонтан на площади с великолепной инсталляцией воды, света и стекла, превративший площадь в необычное столичное пространство.

Вильнюсцев и гостей столицы также всю зиму будет радовать фонтан на площади Лукишкю своей оригинальной инсталляцией, приспособленной к зимнему сезону. Инсталляция света, воды и стекла оживляет зимние вечера в городе и покоряет не только своим освещениемспособным воспроизвести более 4,2 млрд цветов, но и тем, что декорации освещения действуют даже при критической температуре -30 градусов.

Информация «ЛК» и vilnius.lt