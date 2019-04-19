Католическая церковь Литвы начала сбор пожертвований на восстановление Нотр-Дам де Пари

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Литовская католическая церковь начала сбор пожертвований на восстановление разоренного случившимся на этой неделе пожаром в Соборе Парижской Богоматери.

Женский монастырь Вознесения Марии и вильнюсская гимназия им. Блаженного Теофилюса Матулёниса объявили о том, что открыли счета на сбор пожертвований.

«Французская католическая церковь всесторонне участвовала в восстановлении Литвы после советского преследования: стали действовать разные монастыри, католические молодежные организации, движения стали приезжать в Литву и призывать литовцев участвовать в их проектах, мы также получали материальную и интеллектуальную помощь», — говорится в призыве делать пожертвования.

«Поэтому эти наши пожертвования — благодарность сестринской французской церкви за всю полученную от нее помощь. Это подтверждение того, мы вместе с ними в это время всевозможных потрясений и испытаний веры», — говорится в нем.

Эту запись передала BNS пресс-атташе Литовской епископской конференции Ева Урбонайте-Вайнене, а в фейсбуке ею поделилось Вильнюсское архиепископство.

В понедельник вечером сильнейший пожар разорил собор Нотр-Дам де Пари. Ежегодно его посещало около 13 млн человек.

Это старейший кафедральный собор во Франции, его строительство было закончено в 1345 году. Пожар полностью уничтожил шпиль и крышу собора, часть находившихся в нем ценностей искусства.

По данным на среду, на восстановление собора люди во всем мире пожертвовали около 900 млн евро.

BNS