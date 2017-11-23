Католический архиепископ Г. Грушас: понтифик укрепит нас в наших трудностях

Католический архиепископ Вильнюсский Гинтарас Грушас говорит, что планирующий посетить Литву в следующем году папа римский Франциск укрепит жителей Литвы и поможет им найти выход из трудных ситуаций.

Более 20 лет назад он участвовал в подготовке единственного пока визита понтифика в Литву, когда в страну в 1993 году приезжал Иоанн Павел II.

“Иоанн Павел II пришел укрепить людей, он видел наши раны, трудности и пришел укрепить людей. Думаю, что если Франциск приедет, то тоже приедет с такой же целью – приедет укрепить нас в наших трудностях”, – сказал Г. Грушас журналистам в среду.

Он сказал, что папа римский может затронуть в Литве вопросы эмиграции, торговли людьми, социального отчуждения: “Думаю, что и папа хорошо информирован о наших проблемах, и придет помочь нам найти путь в свете Христа”.

Архиепископ сказал это после того, как в среду президентское ведомство подтвердило, что папа Франциск собирается посетить Литву осенью следующего года.

Однако Г. Грушас призвал пока не привязываться к конкретной дате визита, потому что она не ясна. По его словам, Литовская епископская конференция, которая “на днях” узнала о планирующемся визите папы, предложит ему программу визита.

“Следует подчеркнуть, что папа не ездит на столетия, не ездит на государственные праздники, а ездит к людям”, – сказал Г. Грушас.

Архиепископ прогнозировал, что понтифик пробудет в Литве недолго, потому что почти все его визиты краткие.

BNS

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