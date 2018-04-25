Каунас ищет инвесторов для строительства общественных туалетов

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Каунасская мэрия готовится объявить конкурс на строительство и присмотр за общественными туалетами в семи местах города. В обмен самоуправление предоставит инвестору право на оборудование рекламных витрин и стендов в городе.

«Мы хотим, чтобы в Каунасе появились современные автоматические туалеты, которые работали бы круглосуточно (…). Этот проект мы намерены осуществлять путем концессии. Это будет партнерство частного и государственного сектора», — сказал заместитель главы администрации самоуправления Каунаса Вилюс Шиляускас.

Планируется, что новые туалеты могли бы появиться в парке Сантакос, недалеко от амфитеатра, на площадке у Каунасского водохранилища, на площадке обозрения в Алексотасе, рядом с садом Музыкального театра, в подземном пешеходном переходе на улице Вильняус, в парке набережной Нерис и на площади Независимости рядом с собором.

По предварительным подсчетам, оборудование семи автоматических туалетов обойдется в 424 000 евро, а присмотр за ними порядка 32 000 — 35 000 евро в год. Конкурс планируют объявить и завершить в этом году, а оборудовать туалеты в 2019 году. Договор с инвестором планируют подписать на 15 лет.

Сейчас в Каунасе действуют три стационарных туалета (пл. Ротушес, 27, у Каунасского замка и на пл. Независимости, 12). Ежегодно их услугами пользуются 90 000 горожан и гостей города. В теплое время года в городе дополнительно устанавливают биотуалеты. Ежегодно присмотр за туалетами обходится городу в 60 000 евро.

BNS