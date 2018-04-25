Каунас претендует стать столицей гребного спорта

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На озере Лампедис в Каунасе начались работы по строительству современной гребной базы, соответствующей международным стандартам. Будет очищена и углублена трасса протяженностью два километра. Оборудованное в современном стиле здание для спортсменов станет прекрасной базой гребного спорта в Литве. Все работы планируется завершить к началу 2020 года.

«Верим, что новая гребная база будет способствовать популяризации гребного спорта в нашей стране. Без сомнения, на озере можно будет проводить соревнования мирового уровня», — сказал заместитель мэра Каунаса Андрюс Паленис.

Строители прежде всего приводят в порядок гребную базу каунасской спортивной школы, расположенную на берегу: снесена значительная часть здания, вывозится строительный мусор, и, как только позволят погодные условия, начнутся работы по оборудованию основания.

«Мы планируем примерно в течение года закончить реконструкцию здания. На первом этаже будут оборудованы гардеробы, душевые, административные помещения, на втором этаже будет оснащен тренировочный зал. Будет обновлен и причал возле базы: эллинги, понтоны, мостики», — сказал А. Паленис.

«Специалисты оценили береговую линию озера и пришли к выводу, что это оптимальный выбор с точки зрения сообщения, направления ветра, глубины и качества воды. Здесь будет оборудована дистанция для соревнований по гребле, отвечающая международным требованиям. Основные соревнования и учебные тренировочные лагеря будут проводиться в Каунасе», — сказал заведующий отделом спорта Каунасского самоуправления Миндаугас Шивицкас.

Сейчас спортсмены тренируются на трассе протяженностью один километр, увеличить ее мешают расположенные на озере полуостров, островки и мелководья.

«Так как на всей гребной трассе глубина должна быть не менее трех метров, придется углублять имеющиеся на озере мелководья. Сама трасса должна быть прямой, ее протяженность должна составлять два километра, а ширина — 150 метров. Работы по углублению озера планируется закончить еще в этом году», — подчеркнул М. Шивицкас.

При подготовке технического проекта оборудования трассы была проведена оценка воздействия на окружающую среду, проект утвержден специалистами охраны природы. В создание инфраструктуры гребной базы Каунас инвестирует около трех миллионов евро.

В Вильнюсе запланирована новая гребная база

Муниципалитет столицы обратился к правительству с просьбой выделить средства на строительство новой гребной базы в Вильнюсе. Выслушав опасения общества гребцов по поводу отсутствия инфраструктуры, муниципальная администрация отменила публичные торги — больше не продает имущество, принадлежащее муниципальному предприятию UAB Grinda, на набережной реки Нерис.

«Мы выслушали спортсменов и уже предприняли активные шаги: остановили аукцион, обратились к правительству с просьбой обеспечить финансирование (6 миллионов). Для самой базы у нас есть огромный участок в 78 соток принадлежащий муниципалитету и 0,5 сотки государственной земли. Вся территория со всеми объектами на ней будет отведена под нужды новой гребной базы», — сказал Повилас Подерскис, директор администрации Вильнюсского городского самоуправления.

Национальная земельная служба уже отменила ранее выданное согласие на аренду этого земельного участка. Компания Grinda больше не будет продавать имущество, и появится возможность возвести новую современную базу для гребли и спортивно-развлекательный центр в Вильнюсе.

Подготовлено по сообщениям СМИ