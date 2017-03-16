Каунасская когенерационная электростанция подписала договоров на 75 млн. евро

Вызвавший в последне время много дискуссий проект Каунасской когенерационной электростанции (ККЭ) продвинулся вперед. В четверг подписаны договоры общей стоимостью 75 млн. евро с компании Германии, Финляндии, Франции и Чехии.

ККЭ информировала BNS, что стоимость подписанных договоров подряда составляет около 50: общей стоимости проекта, которая составляет 150 млн. евро. Однако предприятие пока не раскрывает стоимости отдельных договоров. Остальную часть инвестиций составят другие конкурсные закупки различного оборудования.

Котел для ККЭ, который будет работать на отходах, произведет и оборудует германская компания Baumgarte Boiler Systems, краны – финский концерн Konecranes Finland, оборудование для очистки дыма – французская компания LAB, паровую турбину – литовский филиал Siemens Osakeyhtio и консорциум чешского Siemens. Относительно управления проектом будут консультировать литовское, финское и эстонское подразделения одной из крупнейших в Европе инженерных групп AF.

Начать строительство в проекте ККЭ, который развивают литовская Lietuvos energija и финская Fortum, планируется осенью этого года и завершить в конце 2019 года. Мощность станции составит примерно 24 MW, а тепловая мощность – примерно 70 MW. На ККЭ планируется сжигать в год около 200 тысяч тонн коммунальных и промышленных отходов. Станция будет вырабатывать около 40% тепла, необходимого городу Каунас.

BNS

Метки: Baumgarte Boiler Systems, евро, Литва, электростанция