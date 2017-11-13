Каунасская мэрия надеется привлечь в город Ukraine International Airlines

Руководство второго по величине литовского города Каунаса после состоявшейся на минувшей неделе встречи с представителями украинских авиалиний Ukraine International Airlines надеется, что из его аэропорта будут летать самолеты в Киев, сообщила в понедельник газета Kauno diena.

“Именно они были инициаторами встречи. Они прибыли, чтобы представить свою компанию и поделиться с нами мыслями. В ходе встречи мы просто познакомились, а позднее мы представим им различную информацию о Каунасе, покажем потенциал города, и компания решит, интересен ли для них наш рынок”, – сказал вице-мэр Каунаса Симонас Кайрис.

Сейчас Ukraine International Airlines перевозит пассажиров из Вильнюса.

На данный момент в Каунасском аэропорту 15 маршрутов. С весны добавится еще одно направление в Варшаву.

BNS

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