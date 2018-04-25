Казахстан и Киргизию наводнили поддельные яйца

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Житель Усть-Каменогорска рассказал о появлении в продаже странных куриных яиц с необычным составом, выложив видеоролик в Instagram. «Сегодня на работе показали пластмассовые яйца из Китая. Теперь и до Казахстана дошло. Они как ваньки-встаньки на столе пляшут. Специально расколупали, а внутри гель. Яйцо с печатью. Когда сваришь, то белеют. Смотрите, аккуратно покупайте», — звучит голос за кадром.

Однако специалисты городского управления охраны общественного здоровья, проверив несколько торговых точек, не обнаружили в продаже синтетическую куриную продукцию, подобной той, что описана в ролике. Об этом сообщает портал «Новости Усть-Каменогорска и ВКО».

Президент Ассоциации птицеводов Руслан Шарипов предположил, что, скорее всего, в Восточно-Казахстанскую область попали синтетические яйца из Китая, которые ввиду своей низкой стоимости пользуются спросом среди представителей малоимущих слоев населения. Эксперт заявил, что это единичный случай и жителям региона не о чем беспокоиться. В адрес управления охраны общественного здоровья также не поступило ни одной жалобы подобного характера.

Между тем накануне в соцсетях и мессенджерах Кыргызстана стало распространяться видео из Оша, где местный житель утверждает, что купил на рынке поддельные яйца с «резиновым» желтком и предупреждает о необходимости быть осторожным перед покупкой. Глава Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Кыргызстана Калысбек Жумаканов сообщил региональному корреспонденту Sputnik Кыргызстан, что ошская партия яиц была привезена из Иссык-Кульской области.

В ответ на это глава Иссык-Кульской областной инспекции ветеринарной и фитосанитарной безопасности Бакыт Шарапов заявил, что в области нет крупных инкубаторов для производства яиц. «Если эти яйца были произведены на территории области, то за это ответит местный ветеринар. Из крупных предприятий у нас только ферма в селе Сары-Камыш, где содержатся 175 тысяч кур. Нужны обоснованные документы, чтобы говорить, что яйца привезены в Ош с Иссык-Куля. Все это нужно подвергнуть тщательной проверке», — заявил он.

«Резиновый» желток, по его словам, объясняется длительным хранением продукта в морозильных камерах. По другой версии, речь идет об искусственном яйце контрабандного происхождения, произведенном в Узбекистане или в Китае.

О том, что в Китае начали подделывать яйца, сообщалось еще в 2010 году. Тогда сообщалось, что такие изделия обходятся дешевле и создаются гораздо быстрее, чем те, что появляются естественным путем. Подделки очень похожи на оригинал, имеют скорлупу, желток и белок.

Такие яйца «создаются» при помощи бензоата соды, лактона, карбоксиметилцеллюлозы, карбида кальция, лизина и других веществ. Опасные для здоровья яйца отличаются повышенной хрупкостью скорлупы и запахом химикатов, который можно почувствовать при готовке. Кроме того, если поджарить химическое «яйцо», белок образует гораздо больше пузырей, чем естественный продукт.

NEWSru.com