Казахстан запустит два спутника на ракете Falcon

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Запуск двух казахских спутников KazSaySat и KazistiSat запланирован 19 ноября на ракете Falcon 9 компании SpaceX.

Казахстан запланировал на 19 ноября запуска двух своих спутников KazSaySat и KazistiSat с помощью ракеты Falcon 9 американской компании SpaceX. Об этом заявил представитель министерства оборонной и аэрокосмической промышленности страны Асет Нуркенов, сообщило Total.kz.

Указано, что запуск спутников будет проходить на американской военной базе Ванденберг в Калифорнии.

При этом Нуркенов пояснил, что решение Казахстана предпочесть ракете Falcon 9 продиктовано «исключительно финансовыми соображениями». По его словам, для аэрокосмической отрасли страны так будет дешевле.

Спутник KazSaySat был собран в Институте космической техники и технологий в Алма-Ате. Его задача — мониторинг природных явлений, в том числе землетрясений. В свою очередь KazistiSat будет использован для прогнозирования работы аппаратов этой конфигурации в космосе.

korrespondent.net